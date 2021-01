Un chiot errant patiente 12 heures avant d'être sauvé par un groupe d'adolescents après avoir été heurté par une voiture

La vie avait commencé de la plus brutale des manières pour un chiot errant, percuté par une voiture et transi de froid. Heureusement, une groupe de jeunes gens a fini par le découvrir et a appelé à l’aide.

En Alberta, province de l’Ouest du Canada, une jeune chienne a été heurtée par un véhicule sur l’autoroute. L’accident lui a occasionné une grave blessure au niveau du bassin, à cause de laquelle elle ne pouvait plus bouger. Paralysée, elle ne pouvait que rester couchée dans la neige sur le bord de la route, comme le raconte Animal Channel.

Finalement, le chiot croisé Berger Allemand a été repéré par des adolescents qui passaient par là. Ils ont alors appelé les secours. Informée, l’équipe de l’Alberta Animal Rescue Crew Society (AARCS), dont le refuge se trouve à Calgary, s’est rapidement rendue sur les lieux pour prendre le petit animal en charge.

La chienne souffrait terriblement, non seulement à cause de sa blessure, mais aussi du froid. Les bénévoles pensent qu’elle avait passé 12 longues heures à attendre désespérément qu’on lui vienne en aide.

Sans tarder, ils l’ont emmenée à la clinique vétérinaire SAVEvet (Southern Alberta Veterinary Emergency), dans la ville d’Okotoks.

Grâce aux soins et à l’attention dont elle a bénéficié de la part des vétérinaires, la chienne, qui a été appelée Nutmeg, s’est peu à peu rétablie et a repris des forces. 6 semaines après son admission, elle était de nouveau capable de marcher et de courir.

2 mois plus tard, la page Facebook de l’AARCS a annoncé une merveilleuse nouvelle : Nutmeg venait d’être adoptée. On peut la voir heureuse, bien loin de la souffrance qu’elle avait connue lorsque de braves adolescents l’avaient trouvée et aidée.

