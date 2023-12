Un chiot de 6 semaines pris au piège dans les égouts mobilise plusieurs services de la ville

Dans l’un des quartiers de San Antonio au Texas (Etats-Unis), des habitants avaient entendu les cris de détresse de chiots qui émanaient de sous terre. Personne ne savait exactement où ils se trouvaient, mais il fallait les localiser au plus vite et les sortir de là.

« On pouvait entendre les chiots hurler et pleurer depuis la rue », raconte Lisa Norwood à The Dodo. Cette dernière est la responsable des relations publiques au service animalier de la ville (San Antonio Animal Care Services - ACS).

Les agents de l’ACS sont arrivés rapidement sur les lieux. Ils ont été rejoints par les pompiers locaux (San Antonio Fire Department) et une équipe du San Antonio Water System, le service public en charge des réseaux d’eau potable et des égouts.

Tous ont travaillé de concert sur cette intervention particulièrement complexe. S’ils ont réussi à secourir 2 des chiots de manière assez simple et rapide, le 3e, une femelle, a été beaucoup plus difficile à sauver.

La jeune chienne a, en effet, pris peur et s’est réfugiée plus profondément dans l’égout. Pire encore, elle s’est avancée jusqu’à atteindre la conduite principale, ce qui la mettait en grand danger car celle-ci est toujours fonctionnelle et donc pleine d’eaux usées.



City of San Antonio Animal Care Services

Un robot au secours du chiot

Des robots-caméras ont été introduits pour localiser le chiot. Par chance, il se trouvait juste en dessous d’une bouche d’égout. L’équipe en a retiré le couvercle puis y a abaissé un seau. Elle s’est ensuite servie de l'un des robots pour pousser l’animal jusqu’à ce seau, avant de le remonter à la surface.



City of San Antonio Animal Care Services

La petite chienne a été appelée Damsel. Elle a été prise en charge par un agent de l’ACS qui l’a aussitôt emmenée en clinique vétérinaire pour un examen complet. Fort heureusement, elle se portait bien malgré la mésaventure qu’elle venait de vivre.

Agée de 6 semaines, Damsel s’en remet au refuge tout comme ses frères. Ils sont en sécurité et ne manquent de rien.

A lire aussi : Privé d'amour et de soins, un chien de 12 ans renoue avec le bonheur lors de son séjour en refuge



City of San Antonio Animal Care Services