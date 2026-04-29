Un chiot coincé dans la cheminée d'une maison délabrée est finalement sauvé, puis adopté le jour de son passage à la télévision

Après une opération de sauvetage délicate menée avec les pompiers, un chiot coincé depuis plusieurs jours dans la cheminée d’une maison abandonnée a enfin été extrait sain et sauf. Baptisé Stack, il a rapidement repris des forces avant de trouver une famille aimante le jour même de son passage à la télévision locale.

A Detroit dans le Michigan, un passant a repéré un chiot qui semblait coincé dans la cheminée d'une maison abandonnée. Il en a alors informé l'association locale, la Michigan Humane, qui a aussitôt envoyé une équipe sur les lieux, d'après The Dodo .



Michigan Humane

Les bénévoles ont été frappés par le regard triste et désespéré du jeune canidé. Il était maigre et son pelage très sale. Ils ont essayé de lui porter secours en entrant dans la maison, mais se sont vite rendu compte de la dangerosité de la manœuvre. « Les fondations de la maison s'étaient effondrées, alors nous avons demandé l'aide des pompiers de Detroit », raconte la Michigan Humane sur Facebook.

Les soldats du feu ont répondu à l'appel et ont déployé leur grande échelle. L'agitation a rendu le chiot extrêmement nerveux. « Au sol, notre équipe de secours essayait de lui parler, ce qui semblait l’effrayer davantage. Ils ont décidé de rester silencieux et ont alors remarqué qu’il sortait un peu plus la tête », dit Abigail Roegner, agente de terrain de Michigan Humane.

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Les pompiers ont effectué une nouvelle tentative en s'assurant que tout le monde reste silencieux.



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Cette fois-ci, le chiot a pu être attrapé. Ses sauveurs l'ont fait descendre en toute sécurité, puis il a été joyeusement accueilli par les bénévoles.

D'après ces derniers, il était pris au piège dans la cheminée depuis un ou 2 jours. Ils avaient le cœur brisé en pensant à ce qu'il avait pu ressentir. Ils l'ont appelé Stack.

« Les bonnes personnes au bon moment ont rendu ce sauvetage possible »

Ils l'ont emmené au refuge Mackey Center for Animal Care, appartenant à la Michigan Humane. L'examen réalisé par le vétérinaire a révélé qu'il était en bonne santé, mis à part la maigreur.

Stack s'est progressivement détendu, dévoilant son caractère enjoué et amical. Il a repris des forces et du poids.



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Le 13 avril 2026, le chiot est apparu dans un reportage de la chaîne locale FOX 2 Detroit. Il a été adopté par une famille aimante l'après-midi même.

« Un signalement, une action rapide et les bonnes personnes au bon moment ont rendu ce sauvetage possible », conclut la Michigan Humane.

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