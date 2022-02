Un chiot blessé fait ses adieux à la rue et trouve le bonheur dans les bras de son sauveur

Au début du mois de janvier 2021, Matthew O'Hanlon a fait une rencontre décisive. Il a trouvé un chiot blessé dans la ville de Mount Laurel (New Jersey, États-Unis), et l'a remis entre les mains bienveillantes des bénévoles d'un refuge local. Mais la petite boule de poils hantait ses pensées...

Janvier 2021 : l'agent Matthew O'Hanlon a découvert un jeune Pitbull dans une zone industrielle, à Mount Laurel. Le chiot, qui ne portait pas de collier, s'était blessé à la tête. Le policier l'a pris dans ses bras et l'a transporté jusqu'au refuge pour animaux du comté de Burlington, afin qu'il reçoive des soins.

L'histoire aurait pu s'arrêter là... Mais l'officier de police n'a pas pu chasser de son esprit l'adorable bouille de son protégé. « J'ai appelé le refuge 20 minutes après l'avoir déposé, et ai dit que je le voulais », a déclaré le brave homme.

Les bénévoles ont soigné la blessure de la boule de poils et ont constaté l'absence de puce électronique. Ils ont donc attendu quelques jours que quelqu'un le réclame.

Un chiot aimé et gâté pour le reste de sa vie

Pour le plus grand bonheur de Matthew O'Hanlon, personne ne s'est manifesté. L'agent a pu adopter le chiot, âgé de 3 mois à l'époque. Une rencontre qui est tombée à pic ! « Ma fiancée et moi voulions un Pitbull », a confié le bon Samaritain.

Le canidé au pelage gris et blanc a été baptisé Thor, rapporte Daily Paws. Le commissariat de Mount Laurel a partagé la bonne nouvelle sur sa page Facebook, et publié une photo de l'animal en compagnie de son nouveau propriétaire. Ce dernier arbore un sourire radieux ! « L'officier O'Hanlon l'a adopté tout de suite et s'est assuré qu'il reçoit beaucoup d'attention et de friandises ! Le petit Thor guérit bien et a trouvé sa maison aimante pour toujours ! », peut-on lire sur le réseau social.

Personne n'a jamais su comment et pourquoi Thor s'est retrouvé seul dans cette zone industrielle, ni à quoi ont ressemblé les premiers mois de sa vie. Mais une certitude était ancrée dans le cœur de tout le monde : grâce à son sauveur, le rescapé a vu un bel avenir se profiler à l'horizon.