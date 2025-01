Ce chat n'est pas d'humeur à jouer mais n'a pas d'autre choix que de céder face à l'insistance de son ami chien (vidéo)

Même si leurs envies de jeu ne sont pas toujours synchronisées, Benny le chien et Bongo le chat s’adorent. Le Mastiff gagnerait simplement à respecter un peu plus les moments où le félin a besoin d’être seul et de se détendre, ce qui est encore loin d’être le cas. Une vidéo où on voit le canidé faire preuve d’insistance avec son ami a amusé et attendri de nombreux internautes.