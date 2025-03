Un chien trouve la force de rebondir et ne perd pas confiance en l'humain malgré l'attaque à la machette dont il a été victime (vidéo)

Un chien appelé Wyser a été retrouvé dans un état alarmant après avoir été victime de violences. Sauvé grâce à l’intervention rapide des associations locales et des vétérinaires, il est désormais au centre d’une enquête menée par la gendarmerie qui espère en savoir davantage sur les circonstances de son agression. Par ailleurs, une cagnotte solidaire a été ouverte pour aider sa famille à payer ses soins.

A Moorea, l’île-sœur de Tahiti, le chien d’une famille locale a été retrouvé dans un triste état par un voisin, qui l’a remis à ses propriétaires pour qu’ils le fassent soigner. L’animal présentait plusieurs coupures profondes, probablement occasionnées avec une arme blanche type machette ou coupe-coupe. La découverte rapportée le jeudi 6 mars par Tahiti Infos a eu lieu la veille, le matin du mercredi 5 mars.

Le canidé en question répond au nom de Wyser. Le média tahitien en a été informé par l’association DobHelp Tahiti qui a saisi la procureure de la République, laquelle a sollicité la gendarmerie. Les militaires de la brigade de Moorea ont ouvert une enquête. Prévenue, l’association SCA Tahiti (Stop Cruauté Animale Tahiti) s’est également mobilisée.



SCATahiti / Facebook

Le chien a été emmené aux urgences de la clinique vétérinaire de Moorea, qui l’a admis alors qu’il s’agissait d’un jour férié en Polynésie française (Fête de l’Evangile).

Wyser était dans un état préoccupant au moment de sa prise en charge, mais Nancy Tourangeau, cofondatrice de l’association SCA Tahiti, a donné jeudi des nouvelles rassurantes du quadrupède.

Elle a effectivement posté une vidéo où on le voit remuer la queue et lécher le visage de sa bienfaitrice, qui lui rendait visite à la clinique. Ses plaies ont été nettoyées et suturées.

A lire aussi : Ce Bouledogue Français lancé sur un parcours d'obstacles décide de le franchir à sa façon et provoque des fous rires (vidéo)

Un chien « gentil et adorable »

Malgré ce qu’il venait de vivre, ce chien « est gentil et adorable », dit Nancy Tourangeau. Cette dernière s’était établie à Tahiti il y a 14 ans en provenance de Laval, au Québec, et a créé SCA Tahiti récemment avec son amie Sabrina.

Wyser devait rentrer hier auprès de ses maîtres pour poursuivre sa convalescence à la maison. SCA Tahiti a ouvert une cagnotte pour les aider à régler la facture de la clinique vétérinaire, qui s’élève à 81 500 Francs Pacifique (683 euros). Nancy Tourangeau indique avoir payé 5000 Francs Pacifique (42 euros) de sa poche. Il en reste donc 76 500 (641 euros) à collecter.