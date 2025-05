Un chien traumatisé par son abandon et un séisme concentre les efforts d'un duo de bénévoles déterminées à transformer sa vie

Le 14 avril 2025, un séisme de magnitude 5,2 s’est produit à San Diego, en Californie (Etats-Unis). Les secousses ont été ressenties dans toute la région, y compris à Los Angeles où un chien errant a dû traverser cette épreuve traumatisante seul et sans possibilité de s’abriter.

Le canidé en question se cachait désespérément dans un cul-de-sac derrière une école. Il n’arrêtait pas de trembler. Son pelage était en très mauvais état, excessivement long, sale et emmêlé.



Logan’s Legacy 29 / Facebook

Il a été repéré par un passant qui a lancé un SOS. Son appel à l’aide a été entendu par Suzette Hall, fondatrice de Logan’s Legacy 29 et comptant d’innombrables sauvetages à son actif, dont ceux de Sage et de Benji.

« Il y avait des brindilles dans sa fourrure, raconte Suzette Hall à The Dodo. Il tremblait et avait peur. Le pauvre bébé devait être terrifié lors du tremblement de terre ».

Elle a aussitôt contacté sa collègue Mary Nakiso qui s’est rapidement rendue sur les lieux et qu’elle a rejointe peu après. Elles ont trouvé une poignée de croquettes et une gamelle d’eau à proximité du chien, sans doute laissées par un autre témoin de sa détresse.



Logan’s Legacy 29 / Facebook

« Il était simplement reconnaissant d'être enfin en sécurité »

Alors que les 2 bénévoles réfléchissaient à un moyen de cerner le chien pour lui venir en aide, elles ont été surprises par son attitude face à leur approche. « Il m'a laissé lui mettre une laisse autour du cou, relate Suzette Hall. Il n'a même pas bougé. Il était simplement reconnaissant d'être enfin en sécurité. »



Logan’s Legacy 29 / Facebook

La fondatrice de Logan’s Legacy 29 et Mary Nakiso l’ont emmené à la clinique vétérinaire. Le quadrupède, qu’elles ont appelé Royce, a eu droit à un bain et à un examen complet, qui a révélé qu’il ne souffrait pas de problème de santé majeur.

Il a ensuite subi un toilettage intensif. Royce est apparu totalement transformé, une fois débarrassé de la grande quantité de poils qui l’accablait.

Logan’s Legacy 29 / Facebook

Ce chien marqué à la fois par son abandon et le tremblement de terre apprend aujourd’hui à se détendre et à profiter de la vie au sein d’une famille d’accueil. L’équipe de Logan’s Legacy 29 espère lui trouver le foyer aimant et chaleureux pour toujours qu’il mérite.