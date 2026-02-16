Un chien tombé dans un étang gelé voit un adolescent s'approcher en kayak, ses lunettes connectées filment le sauvetage (vidéo)

Un adolescent a été témoin d’une scène qui aurait pu tourner au drame. Il ne s'est toutefois pas contenté du rôle de spectateur ; armé de courage et d’un kayak, il s’est lancé dans une mission inattendue qui a tenu en haleine ses voisins et surtout la famille du chien en détresse.

Hugh Pinneo, 18 ans, est élève de terminale au lycée Grassfield en Virginie (Etats-Unis). Il est récemment devenu une célébrité locale, voire un héros, en sauvant la vie d'un chien qui risquait la noyade après être tombé dans un étang gelé, rapportait WAVY .

Les faits ont eu lieu l'après-midi du vendredi 6 février 2026 à Chesapeake, toujours en Virginie. La mère de Hugh Pinneo avait entendu du bruit provenant du plan d'eau situé derrière leur maison. Elle avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'oies, mais en regardant dehors, elle s'était rendu compte qu'un chien se débattait désespérément pour garder la tête hors de l'eau. Elle a aussitôt alerté son fils, qui est vite passé à l'action.

Le courageux jeune homme a enfilé son manteau et ses chaussures, puis a sauté à bord du kayak de la famille. Il portait ses lunettes connectées Meta à ce moment-là ; grâce à ces dernières, toute la scène du sauvetage a été filmée à partir de son point de vue.



Hugh Pinneo a avancé difficilement à travers la surface de l'étang recouverte de glace, la brisant avec ses rames, puis a finalement atteint le chien qu'il a hissé à bord.



Le quadrupède était frigorifié, mais son sauveur l'a enveloppé dans son manteau, avant de le ramener sur la berge où sa famille l'attendait. Cette dernière a évidemment remercié le lycéen de lui avoir porté secours.

« J’étais juste heureux de le ramener sain et sauf sur la terre ferme »

« Quand ma mère m’a dit qu’un chien était en train de se noyer, j’étais déjà à moitié dehors, raconte Hugh Pinneo à WAVY. Je n’ai pas vraiment réfléchi au risque ou au froid sur le moment. J’ai juste réalisé que si j’étais la seule personne qui pouvait l'aider, c’était moi qui devais y aller. Une fois arrivé jusqu’à lui et l’ayant hissé à bord, il tremblait beaucoup. Je l’ai enveloppé dans ma veste. Moi, j’étais en T-shirt. Je n’ai pas vraiment senti le froid. J’étais concentré sur le fait de le garder dans le kayak sans le faire chavirer. Surtout, j’étais juste heureux de le ramener sain et sauf sur la terre ferme auprès de son propriétaire. »

WAVY TV 10 / Facebook