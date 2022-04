Un chien stressé après avoir vécu 1 an dans un refuge. Une bénévole prend une décision radicale pour lui !

Starsky et Hutch menaient une vie d'errance, avant d'être récupérés par une association basée à Warren, dans l'État du Michigan (États-Unis), en novembre 2020. Comme Starsky se sentait très stressé, une bénévole a réfléchi à la meilleure façon de l'apaiser.

À la fin de l'année 2020, Starsky et Hutch ont fait leurs adieux à la rue. Les 2 chiens ont été sauvés par l'association I Heart Dogs Rescue and Animal Haven. Quelques mois après leur arrivée, Hutch a entamé un nouveau chapitre de sa vie : il a été adopté. Hélas, son ami n'a pas été aussi chanceux.

Les longues journées au refuge ont rendu le canidé malheureux. Le Pitbull a développé des comportements indésirables, en raison du stress causé par la présence des autres pensionnaires. Il sautait notamment sur les potentiels adoptants qui passaient. Pour son bien, l'animal a été transféré dans un chenil situé à côté d'une cour. En effet, Starsky est plus détendu lorsqu'il joue à l'extérieur.

© I Heart Dogs Rescue and Animal Haven

Une tente de princesse

Malheureusement, le Pitbull souffrait toujours de nervosité à cause des aboiements des autres chiens et... des oiseaux. D'après le site web Today, les volatiles s'infiltraient dans son chenil, ce qui le perturbait.

Sensible à sa détresse, Megan Synk a décidé de lui venir en aide. Cette dernière a eu l'idée de lui offrir une tente arborant des couleurs vives, et sur laquelle était dessinée une jolie licorne. « Je l'ai installé et j'y ai mis un nouveau jouet, ainsi qu'un tas de friandises, a déclaré la volontaire, je l'ai vu entrer, s'allonger et mâcher le jouet. Pouvoir se cacher du monde, c'était vraiment bien. »

Pendant une semaine, Starsky a pleinement profité de son nid douillet... jusqu'à ce qu'il découvre les piquets. Éstimant qu'il s'agissait d'excellents jouets à mâcher, il les a littéralement détruits. Mais Megan ne s'est pas découragée pour autant.

© I Heart Dogs Rescue and Animal Haven

Starsky est bien entouré

La bénévole a fourni à son protégé une autre tente rose, décorée d'étoiles et de cœurs. Starsky l'a rapidement adoptée !

Pour faire une pause dans la vie du refuge, Megan le ramène chez elle une fois par mois au cours d'un week-end (un compromis négocié avec son mari, car ils ont déjà plusieurs animaux de compagnie).

En plus de gérer son stress, Starsky commence à s'ouvrir de plus en plus aux autres. Un éducateur canin travaille avec lui pour résoudre ses problèmes de comportement.

L'équipe du refuge espère qu'il trouvera bientôt sa famille pour la vie, une famille prête à répondre à tous ses besoins et à l'aider à se sentir en sécurité. Il le mérite bien, non ?

© I Heart Dogs Rescue and Animal Haven