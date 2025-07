Il ne peut pas s’en empêcher, ce chien chante avec sa maîtresse à chaque fois qu’elle se filme en train de chanter (vidéo)

La vidéo montrant ce chien cumule à l’heure actuelle plus de 10 millions de vues. Les commentaires sont nombreux aussi pour ce duo qui donne le sourire et met en avant une vraie complicité. Récemment, c’est une musique de la chanteuse roumaine, Kate Linn, « Dame Un Grrrrrr », que la chanteuse Mariqueo a choisi de reprendre. Sur sa vidéo, on comprend qu’elle doit partager la vedette avec son animal.

Pour profiter de la vidéo TikTok publiée par l’utilisatrice « @mariqueo.ok », pensez à mettre le son ! On comprend rapidement que ce chien a le sens du rythme et qu’il tient à soutenir les prouesses artistiques de sa maîtresse.

« Il connaît sa mission »

Le moins que l’on puisse dire c’est que le duo est au point, expliquait PetHelpful. Sur la mélodie de la chanson de l’artiste roumaine, le chien sait exactement à quel moment intervenir. Sa maîtresse chante le refrain et le canidé pousse ponctuellement la chansonnette tout en montrant son meilleur sourire. Il semble partagé entre agacement et excitation, très motivé à tenir la cadence.

« C’est un acteur rémunéré »

Les internautes qui raffolent de ce genre de vidéos sont nombreux à donner leur avis sur la performance du chien. Certains pensent que ce dernier a été rémunéré pour intervenir au bon moment, ajoutant ainsi une bonne dose d’humour à la vidéo de sa maîtresse.

On observe aussi que l’amitié est évidente entre cette propriétaire et son chien, qui ont l’habitude de partager de tels moments.

Les chiens et la musique

On ne sait pas vraiment si le chien de la vidéo apprécie la musique ou s’il a pris l’habitude d’y réagir et y participer de cette manière. Selon une récente étude de l’American Kennel Club, bon nombre de canidés ont une tendance mélomane. Certains aiment chanter, d’autres aiment danser ou méditer en écoutant une musique.

La préférence des animaux va à la musique classique, qui leur permet de se relaxer. La musique pop remporte généralement un moindre succès, sans doute car elle propose des variations de rythmes importants. La musique heavy metal, quant à elle, a tendance à générer de l’excitation chez nos compagnons.

Sur les plateformes d’écoute de musique et sur les réseaux sociaux, on trouve de plus en plus de playlists à destination des animaux, qui ont vocation à les relaxer. Une chose est sûre, quelques notes de musique ne feront qu’adoucir les mœurs chez nos boules de poils.