Un chien sourd incapable d'émettre un son a créé son propre aboiement

Si Reggie est atteinte de surdité et ne peut donner de la voix comme ses congénères, elle sait toutefois se faire comprendre en aboyant à sa manière. On peut la voir à l’œuvre dans une vidéo touchante filmée par sa propriétaire.

Communiquer est essentiel pour les chiens, même lorsqu’ils sont privés de certains outils permettant d’échanger. De plus, nos amis à 4 pattes sont connus pour leur formidable capacité d’adaptation. Quels que soient leur situation et leur handicap, ils sont capables de trouver une solution pour essayer de vivre le plus normalement possible.

C’est ce que nous montre l’histoire de Reggie, une chienne sourde, racontée par The Dodo. Sa famille pense qu’elle est née ainsi et qu’elle n’a donc jamais eu la possibilité d’entendre un aboiement. Pourtant, elle a réussi à créer le sien. Peut-être y est-elle parvenue en voyant d’autres chiens aboyer.

Reggie n’avait jamais émis le moindre son, jusqu’au jour où elle a surpris sa maîtresse Lindsay Kelly. Au départ, cette dernière n’avait pas compris ce que la chienne cherchait à faire. Elle avait d’abord pensé à un éternuement ou à une toux, « mais quand elle a continué à le faire tout en me regardant, j’ai réalisé qu’elle était en train d’essayer de communiquer », se souvient-elle.

Depuis, Reggie ne se prive plus de ce moyen de s’exprimer. A chaque fois qu’elle cherche à avoir l’attention de l’un des membres de sa famille ou qu’elle réclame une friandise, par exemple, elle utilise son aboiement.

Lindsay Kelly perçoit chez sa chienne du bonheur et de la fierté lorsqu’elle communique de la sorte.

Elle a d’ailleurs filmé l’un de leurs moments d’échanges et publié la vidéo sur la plateforme TikTok :

