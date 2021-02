Un chien sourd et perdu dans une tempête de neige a été retrouvé

© Doreen Clark

Quelques heures après s’être égarée en pleine tempête de neige, une chienne âgée et sourde a été retrouvée par un couple et restituée à sa famille. Saine et sauve, Peaches a repris ses bonnes vieilles habitudes à la maison, comme si de rien n’était.

Doreen Clark était extrêmement inquiète pour sa chienne Peaches. Cette dernière s’était volatilisée au beau milieu d’un blizzard. Heureusement, elle a été retrouvée dans la journée, comme le rapporte Patch.

Ce lundi matin (1er février), comme tous les jours, la maîtresse de Peaches l’avait laissé sortir pour qu’elle se dégourdisse les pattes devant la maison située à Greenport, dans l’Etat de New York. D’habitude, la chienne rentrait toute seule au bout de quelques minutes ou se mettait à aboyer devant la porte pour qu’on lui ouvre. Ce jour-là, toutefois, elle n’était pas réapparue.

Doreen Clark était d’autant plus préoccupée que Peaches est une chienne senior et sourde. Par ailleurs, elle ne se sentait pas bien ces derniers jours. 4 heures s’étaient écoulées depuis sa disparition et la crainte de sa propriétaire ne faisait que s’accentuer. Sa famille a posté un avis de recherche sur Facebook. « Nos cœurs sont brisés » pouvait-on notamment y lire.

Retrouvée à 5 kilomètres de chez elle, en pleine tempête de neige

La maîtresse de Peaches a contacté les refuges locaux et la clinique vétérinaire North Fork. Entretemps, un couple habitant Orient, à 5 kilomètres à vol d'oiseau de là, est aussi entré en contact avec ladite clinique pour l’informer qu’il venait de trouver la chienne près de chez lui, en pleine tempête de neige et assise au milieu de la route.

Dès qu’elle l’a su, Doreen Clark s’est rendue sur place pour récupérer son amie à 4 pattes. Peaches était de retour à la maison, « saine et sauve, et s’alimentant », se réjouissait la mère de famille, qui a adressé ses remerciements aux personnes qui l’ont retrouvée.