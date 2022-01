Un chien sort vainqueur des tribulations de la vie et devient la mascotte d'un quartier

Un chien sort vainqueur des tribulations de la vie et devient la mascotte d'un quartier

Pilou n'a pas été épargné par les tribulations de la vie. Abandonné, affamé et malade, il a été pris en charge par la SPA de Nîmes. Aujourd'hui, le chien profite pleinement de chaque jour qui passe.

« C’est une belle histoire, celle d’un cabossé de la vie », peut-on lire au début de l'article de Midi Libre, publié le 19 janvier 2022. Les premiers pas de Pilou dans le monde n'ont pas été une partie de plaisir. Ce qui devait être une grande aventure s'est transformé en une mésaventure.

Après avoir été abandonné, le chien est allé çà et là, luttant pour survivre. Famélique, il a été secouru par le refuge des Murailles (SPA de Nîmes). Une consultation chez le vétérinaire a malheureusement révélé un souffle au cœur. Pilou, âgé de quelques mois seulement, a déjà vécu tant d'épreuves douloureuses... Et pourtant !

Malgré ses problèmes de santé, la boule de poils s'en est sortie. Un traitement a permis de stabiliser sa maladie. Placé dans une famille d'accueil résidant à Beausoleil, Pilou a non seulement survécu, mais il s'est aussi métamorphosé en mascotte du quartier.

© SPA de Nîmes / Facebook

Carpe diem

Commerçant, riverains, passants, tous ont craqué pour ce chien courageux et avide de câlins. Considéré comme un rayon de soleil pour certains, il s'avère également un pro du pistage pour d'autres. Pilou a déjà retrouvé des affaires volées dans un jardin public, ce qui lui a valu un succulent os à mâcher en récompense.

A lire aussi : La belle revanche d'un chien qui s'apprête à rejoindre une brigade cynophile après avoir échappé de justesse à l'euthanasie

Bientôt âgé de 9 ans, le héros au grand cœur, qui a affronté les tourments avec bravoure, cueille le jour en vrai philosophe. Pilou a enterré pour toujours son passé douloureux et a réussi à aller de l'avant. Il s'est accroché avec force à la vie et illumine désormais le quotidien de son quartier.

Quand on cite « Beausoleil », on ne peut s'empêcher de penser à l'adorable bouille de cette star locale, auprès de laquelle l'expression « Carpe diem » prend tout son sens. Pilou nous offre une belle leçon de courage et d'humanité.