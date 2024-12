Un chien séparé de son maître ruiné et gravement malade le retrouve enfin après un séjour au refuge et le coup de pouce d'une association

Un septuagénaire retraité des forces armées a vécu une année particulièrement difficile, avec le départ de son épouse et l’obligation de se séparer de sa chienne, qui était jusque-là son unique source de réconfort. Une association lui a apporté une aide précieuse sur ce dernier point, ayant pris l’animal en charge pendant 3 mois pour l’aider à résoudre ses problèmes.

Larry Davidson, 73 ans, est un vétéran de l’infanterie de marine des Etats-Unis, le célèbre corps des Marines. Il n’avait pas connu les combats à proprement parler, puisqu’il était cuisinier, mais ses années de service durant la guerre du Vietnam puis à la base de Camp Lejeune (Jacksonville, Caroline du Nord) ont laissé des traces sur sa santé.



ABC15 Arizona / YouTube

D’après lui, il souffre aujourd’hui d’un cancer causé par les mauvaises conditions de travail dans les cuisines. Il continue de se battre contre la maladie et, même si son état de santé s’est légèrement amélioré, il sait qu’elle peut revenir à la charge à tout moment.

Il peut néanmoins compter sur l’indéfectible soutien de sa chienne, une croisée Jack Russell Terrier appelée BJ. Tous 2 s’adorent et sont inséparables. « BJ est actuellement la chose la plus importante dans ma vie », confie Larry Davidson à ABC 15.



ABC15 Arizona / YouTube

La chienne était là dans les moments les plus difficiles, notamment lorsque la femme de l’ancien soldat a décidé de le quitter après 3 décennies de mariage. C’est celle-ci qui gérait les finances du couple et les rendez-vous médicaux notamment. Son départ, survenu cette année, l’a « dévasté, déchiré ».

L’homme a tout perdu, à commencer par son logement. Ruiné et sans domicile, il n’était plus en mesure de s’occuper correctement de sa chienne. Il a toutefois trouvé l’aide dont il avait désespérément besoin. Cette main tendue, c’est de l’association Lost Our Home Pet Rescue, basée à Tempe dans l’Etat de l’Arizona, qu’elle est venue.

Via son « Temporary Care Program », l’organisation a pris BJ en charge pendant 90 jours, ce qui a laissé le temps à son maître de remonter la pente et de retrouver un logement.

Retrouvailles et nouvelle maison

Elle a également suivi une formation pour devenir la chienne d’assistance médicale de Larry Davidson. Elle a ainsi appris à exercer des pressions sur sa poitrine pour le calmer lorsqu’il est en proie à une crise d’anxiété.

ABC15 Arizona / YouTube

La situation de l’ancien cuisinier des Marines s’étant amélioré, lui et sa chienne ont pu se retrouver récemment. Ils ne seront plus jamais séparés et vivent à nouveau ensemble dans leur maison où BJ dispose d’un petit jardin.

« Ici, ils ont sauvé la vie du chien et ils ont sauvé la vie de l'humain », conclut un Larry Davidson ému et reconnaissant en désignant les locaux de Lost Our Home Pet Rescue.