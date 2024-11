Par un heureux hasard, la vie réunit une femme et le chien qu’elle n’avait pas pu garder 13 ans plus tôt

Julia a rencontré Lincoln quand ce dernier n’était encore qu’un chiot et leur cohabitation n’a été que de courte durée. La femme n’était pas en mesure de s’occuper de lui et pensait lui avoir trouvé une famille aimante pour le reloger. 13 ans plus tard, tandis que la vie avait largement repris son cours, elle a reçu un appel bouleversant en provenance d’un refuge.

En 2010, Julia Schmitt s’est occupée d’un chiot croisé Teckel nommé Lincoln. Elle lui a trouvé une famille pour qu’il puisse poursuivre sa vie dans les meilleures conditions possibles, mais les choses n’ont pas été aussi simples pour l’animal. Il a connu l’abandon à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’un refuge le retrouve et scanne sa micropuce. Celle-ci était encore au nom de sa toute première maîtresse, Julia.

La femme était âgée de 25 ans quand elle a rencontré Lincoln pour la première fois, précisait Sahan Journal. À l’époque, le toutou partageait pleinement son quotidien et partait même travailler avec elle. Malheureusement, quand la situation professionnelle de sa maîtresse a changé, cette dernière a préféré le placer dans une famille qui aurait plus de temps à lui consacrer : « Je travaillais 15 heures par jour et je ne pouvais pas m'occuper de lui » écrivait-elle sur TikTok.

@julz1129 / TikTok

Un message insensé

Julia a pris soin de lui trouver une bonne famille avant de poursuivre sa vie pendant les 10 années suivantes. Elle était loin de se douter que l’animal avait été à nouveau abandonné par la suite. Tandis qu’elle menait son quotidien, elle a reçu un SMS lui indiquant qu’elle pouvait venir chercher son chien.

Ne comprenant pas ce que cela signifiait, elle a contacté le destinataire du message, qui était le contrôle animalier de Minneapolis (États-Unis). Son interlocutrice lui a annoncé que son chien, Lincoln, avait été retrouvé et qu’elle pouvait le récupérer. Julia lui a alors expliqué qu’elle ne vivait plus avec l’animal depuis 2010. En réalité, les nouveaux propriétaires du quadrupède n’avaient pas changé ses coordonnées sur sa puce électronique, ce pourquoi elle avait été contactée.

Une retraite paisible

Ne souhaitant tourner le dos à celui qui avait compté pour elle, elle est allée le récupérer au refuge et a décidé de l’emmener avec elle. Il n’était plus le chiot qu’elle avait connu à l’époque, mais un toutou de 13 ans aux poils grisonnants, ce qui l’a d’autant plus attendri. Elle a appris par la suite qu’il avait été laissé attaché contre une barrière avec ses affaires avant d’être secouru par une dame au grand cœur.

Désormais bien installée dans sa vie, Julia n’avait pas la possibilité de le garder. Mais cette fois-ci, elle savait exactement à qui elle pouvait le confier en toute confiance. En effet, sa tante et son oncle avaient l’habitude des chiens et étaient prêts à lui offrir une belle retraite. Le toutou est donc parti rejoindre sa famille définitive.

