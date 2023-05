Un chien sénior fragile emporté lors d'un vol de voiture : la course contre la montre pour retrouver Prince

La famille de Prince était plongée dans l’inquiétude la plus totale après la disparition de ce chien. Il se trouvait à bord du véhicule de sa maîtresse au moment où ce dernier avait été volé. Après avoir alerté la police et demandé l’aide des internautes via les réseaux sociaux, l’entourage du petit canidé sénior a pu renouer avec l’espoir.