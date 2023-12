Un chien se retrouve aux urgences vétérinaires après avoir ingéré plus d’une vingtaine de glands

L’automne s’est bien installé et a emmené avec lui son lot de coloris orangés. Des feuilles mortes tapissent le sol et l’on peut aussi retrouver des dizaines de glands par endroits. Aussi représentatifs soient-ils de cette belle saison, ces derniers n’en restent pas moins dangereux. Les ingurgiter peut présenter des risques et le toutou Ollie en a fait les frais.