Le désarroi d'une famille en camping dont la chienne séniore a disparu dans la nature à cause d'un feu d'artifice

Quand une chienne survit une semaine dans un environnement inhospitalier alors qu’elle est âgée, n’a pas toutes ses facultés visuelles à cause de la cataracte et qu’il fait -2°C la nuit, on ne peut que ressentir de l’admiration pour elle. L’héroïne en question est une femelle Shih Tzu de 10 ans répondant au nom de Carly. Son incroyable histoire est rapportée WTOK.

Le jeudi 23 novembre dernier, on célébrait Thanksgiving. Comme chaque année lors de cette fête, les Brannan s’étaient rendus dans le désert à Ridgecret, en Californie (Etats-Unis), pour un long weekend de camping. Leurs 5 chiens étaient du voyage.

Après 4 heures de route, la famille était enfin installée. Le séjour se déroulait sans accroc jusqu’à ce qu’un évènement inattendu provoque la fugue de l’un des canidés ; Carly, en l’occurrence.

Un bruit soudain et fort a surpris tout le monde. « Nous étions assis là autour d'un feu de camp, en début de soirée, raconte Peggy Brannan. Nous étions là depuis 3 jours. Tout d'un coup, ce grand boum a retenti ». C’était un feu d’artifice.

Carly s’est enfuie en courant, disparaissant dans la vaste étendue désertique californienne. Sa famille, qui disposait de plusieurs petits véhicules tout-terrain, s’est tout de suite lancée à sa recherche. Des efforts qui restaient toutefois vains, tout comme ceux du lendemain, puis des jours suivants.

Un miracle de Noël

Bridgette Brannan, la petite-fille de Peggy, a posté un avis de recherche sur Facebook. C’est grâce à cette publication que l’espoir est revenu. Une semaine après la disparition de Carly, un groupe de passionnés de motocross l’a repérée et récupérée à une quinzaine de disparition de l’endroit où les Brannan campaient.



WTOK

Par chance, ces motards n’avaient pas pris leur itinéraire habituel ce jour-là. Autrement, ils n’auraient pas retrouvé la chienne.

Les maîtres de Carly étaient évidemment aux anges en la retrouvant. Pour eux, c’est un « miracle de Noël ».

A lire aussi : Le vol d'une Yorkshire Terrier donne lieu à 2 jours d'angoisse intense pour sa famille



WTOK