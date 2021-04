Un chien se faufile par surprise sur la piste d’athlétisme d’un lycée et participe à la course ! (Vidéo)

Une compétition ne s’est pas déroulée comme prévue au stade du lycée Logan High School, situé dans l’Utah (États-Unis), le 17 avril dernier. Un chien espiègle a rejoint les athlètes et a couru aussi vite que possible. La vidéo montrant cet événement insolite est depuis devenue virale.

Plus tôt ce mois-ci, le public et les concurrents de l’épreuve de relais organisée lors du Grizzly Invitational, ont découvert contre toute attente un nouveau participant pour le moins original. Alors que les coureurs arpentaient la piste d’athlétisme du lycée, un invité surprise a fait irruption, dévoile CNews.

Holly, une femelle Goldendoodle – c’est-à-dire issue du croisement entre un Golden Retriever et un Caniche – a échappé à la surveillance de ses propriétaires. L’animal, d'un tempérament joueur, s’est échappé des tribunes pour participer à la course.

Le chien a gagné l’épreuve de relais

Gracie Laney, qui représentait l’équipe locale, était en tête lorsqu’elle a entendu la foule devenir de plus en plus bruyante. Une autre concurrente venue lui ravir la victoire ? En quelque sorte. La jeune fille a été étonnée d’apercevoir un chien la suivant sur les 50 derniers mètres.

Et le Goldendoodle a démontré à tous ses compétences sportives. Il a rattrapé Gracie Laney sur la dernière ligne droite et a remporté l’épreuve haut la patte ! « J’avais peur de trébucher et de la blesser », a confié l’athlète au journal local, The Salt Lake Tribune. « Mais heureusement, tout c’est bien passé. Je suis contente que nous n’ayons pas été blessées. »

La vidéo a fait le tour d’Internet

L'adolescente n'a guère été contrariée d'arriver en deuxième place. Au contraire, elle a félicité Holly pour sa victoire.

Bien sûr, la course a été officiellement remportée par la lycéenne. Les propriétaires de Holly, embarrassés, se sont excusés pour l’insouciance du galopin. Gracie Laney a seulement regretté de ne pas avoir fait de photo avec sa concurrente à 4 pattes. La vidéo, qui s’est répandue telle une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, en a fait sourire plus d’un.