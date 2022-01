Un chien se couche pendant 13 heures sur un randonneur pour le sauver du froid après sa chute dans un ravin

En Croatie, un randonneur victime d’une chute en montagne, a été sauvé par le chien de son cousin, un jeune Malamute de l’Alaska. L’animal est resté à s1es côtés durant de longues heures, lui tenant chaud jusqu’à l’arrivée des secours.

North a débuté l’année 2022 avec un acte héroïque, grâce auquel le cousin de son maître a pu survivre à une chute et au froid extrême, rapportait La Nouvelle République le mardi 4 janvier.

Le samedi 1er janvier, ce courageux chien accompagnait un groupe de 4 personnes qui effectuaient une randonnée dans le massif de Verebit, en Croatie : son propriétaire, le cousin de celui-ci et 2 amis.

Alors qu’ils négociaient une pente glissante, la victime, un homme âgé d’une cinquantaine d’années, et le Malamute de l’Alaska de 8 mois ont fait une chute de 150 mètres dans un ravin. Les 3 autres alpinistes n’avaient aucun moyen de leur venir en aide et ont aussitôt appelé les secours. Ces derniers ne pouvaient toutefois pas intervenir rapidement, car l’endroit où se trouvaient le quinquagénaire et le canidé était très difficile d’accès. De plus, les conditions météorologiques étaient particulièrement défavorables.

Sauvé de l’hypothermie grâce à North

L’homme avait survécu à la chute, mais il risquait désormais de souffrir d’une hypothermie qui aurait eu de graves conséquences. Chose que North a empêchée, puisqu’il s’est blotti contre lui pour lui tenir chaud pendant les 13 heures qui ont séparé l’accident de l’arrivée des secouristes.

C’est ce qu’indique le service de secours en montagne croate sur Twitter, où il a livré, le lendemain, les détails de l’incident et du sauvetage.

Le chien a continué de veiller sur son ami pendant leur intervention et l’évacuation sur civière, comme le montrent les photos twittées.

Blessé, l’homme a été hospitalisé en urgence. Quant au héros à 4 pattes, il s’en est sorti indemne.