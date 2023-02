Un chien se bat pour sa survie après avoir été heurté par un véhicule, alors qu'il courait après sa balle

Teddy, un Border Terrier de 2 ans, jouait à la balle dans son jardin clos il y a encore quelques jours. Il a néanmoins réussi à se frayer un chemin à travers une haie en courant après son objet fétiche, avant d’être heurté par un véhicule. Le conducteur n’avait aucun moyen de l’éviter, rapporte le Cheshire Live.

De lourdes séquelles

Dans un état critique, l’animal a été emmené chez son vétérinaire local à Four Crosses Powys (au Pays de Galles), puis admis chez Northwest Veterinary Specialists, où des investigations plus poussées ont été réalisées.

Les vétérinaires ont révélé que Teddy avait subi un important traumatisme à la tête et à l’épaule des suites de cet accident. Luca Motta, chef du service de neurologie de la clinique, est revenu sur ces examens : « Teddy a subi une grave lésion cérébrale, et on pensait également qu’il souffrait d’une certaine déficience visuelle. Il a suivi des soins intensifs et un traitement destiné à lui rétablir la vision ».

Pendant plusieurs jours, les maîtres du Border Terrier sont venus lui rendre visite. Teddy y a puisé sa force pour se rétablir. Il a commencé à « s’intéresser à la nourriture » de nouveau, et à faire « des premiers pas chancelants dans le couloir ».

Un rétablissement surprenant

Le chemin de la guérison a été long et semé d’embûches pour le canidé, mais il s’est soldé par un véritable succès, comme l’a souligné Kate Oakley, sa maîtresse : « Teddy fait partie de notre famille, et nous ne pouvons pas imaginer notre vie sans lui. J’étais en Italie lorsque l’accident s’est produit, et j’étais naturellement émue quand j’ai vu pour la première fois un Teddy sans réaction, et extrêmement malade ».

Kate sera à jamais reconnaissante envers celles et ceux qui ont sauvé la vie de son Border Terrier. Il est si bien rétabli aujourd’hui qu’il est difficile de croire qu’il a subi un tel traumatisme. « Teddy est revenu pour une réévaluation et un traitement supplémentaire, et la bonne nouvelle est qu’il s’est complètement remis de son traumatisme crânien. Nous sommes ravis de le voir se rétablir aussi bien après un accident aussi grave », a ajouté Luca Motta.

« Maintenant, il joue avec ses jouets, il a retrouvé sa personnalité et n’est plus du tout anxieux. Il continue de suivre des séances de physiothérapie au cabinet vétérinaire, et aime l’attention qu’il y reçoit », a conclu Kate.