Riona, la chienne brûlée vive, a été opérée et poursuit sa route vers la guérison

4 mois après avoir été victime d’un acte d’une rare cruauté, Riona continue de se battre pour remonter la pente. Cette courageuse chienne le fait avec l’aide des vétérinaires et de l’association l’ayant prise en charge depuis l’attaque, survenue l’été dernier.

Riona, la chienne sauvée in extremis après avoir été incendiée, a subi hier une greffe de peau et doit en recevoir une autre bientôt, rapportait FOX 13. Son tortionnaire avait été identifié un mois après les faits et arrêté.

En juin dernier, près de Memphis dans l’Etat du Tennessee, des habitants avaient porté secours à une chienne découverte en flammes. Une riveraine l’avait aspergée d’eau à l’aide d’un seau, puis l’animal, croisé Pitbull d’un an, avait été emmené aux urgences vétérinaires de la clinique Bluff City Veterinary Specialists.

Atteinte de brûlures graves sur plus de 60% de son corps, Riona vivait une souffrance terrible. Son état de santé s’est toutefois considérablement amélioré depuis, grâce aux soins reçus et sa prise en charge par l’association locale Tails of Hope Dog Rescue.

Son histoire avait également ému de nombreuses personnes, tant aux Etats-Unis qu’ailleurs. Dons et cadeaux continuent d’affluer de toutes parts.



L’enquête menée par la police de Memphis a conduit à l’identification et l’arrestation d’un suspect. Il s’agit d’un homme de 43 ans répondant au nom de Quishon Brown. Des images de vidéosurveillance transmises par un témoin avaient confondu l’individu, qui avait par la suite proféré des menaces à son encontre. « Celui qui a donné la vidéo aux informations et à la police va voir sa maison incendiée », aurait-il ainsi déclaré, d’après Commercial Appeal.

Une première greffe de peau en attendant une 2e dans une vingtaine de jours

Son acte de cruauté ne restera pas impuni puisqu’il devra en répondre devant la justice. Sa victime, elle, fait montre d’une résilience hors normes et lutte tous les jours pour aller mieux et garder sa joie de vivre.

Les nouvelles livrées par Tails of Hope Dog Rescue sont plutôt rassurantes. Riona a, en effet, été opérée le mardi 18 octobre ; une première greffe de peau sur les brûlures de sa patte arrière gauche, en attendant une seconde sur son membre avant gauche. Entretemps, elle portera une protection pendant 21 jours pour permettre à sa plaie de guérir dans les meilleures conditions.