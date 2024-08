Un chien sauvé de justesse après avoir chuté dans un réservoir de pétrole

La population de Chypre a remonté un problème aux autorités locales depuis un certain temps. Plusieurs réservoirs de pétrole sont « à ciel ouvert » et entraînent le décès de nombreux animaux. Lesquels tombent dedans et se noient. Par chance, l’un d’eux a été sauvé in extremis par les pompiers. L’occasion de rappeler à quel point ces installations sont dangereuses.