Un chien sans yeux qui a souffert de maltraitance a réappris à vivre et cherche maintenant sa maison pour toujours

Les canidés handicapés restent en général plus longtemps en refuge que leurs congénères. Mais Benji a de l’amour à revendre et mérite de vivre enfin dans un foyer chaleureux et attentionné. Les membres du Blind Dog Rescue UK, une organisation investie dans le sauvetage de chiens aveugles et malvoyants, font leur maximum pour lui trouver des maîtres qui sauront prendre soin de lui.

L’histoire de Benji est peu banale. Il a en effet été secouru alors qu’il était maltraité dans sa maison en Bosnie. Le malheureux a passé les 4 premières années de sa vie enchaîné à un mur. Pourtant, il n’en veut pas du tout aux humains.

Tout réapprendre, même à être heureux

Ses sauveteurs l’ont placé en famille d’accueil afin qu’il se remette tranquillement de son passé douloureux. « Benji a vécu enchaîné, mais depuis un an, il est avec sa mère adoptive et il a fait d'énormes progrès », a confié un porte-parole au Mirror.

En effet, Benji est décrit comme un canidé détendu qui apprécie chaque instant passé au côté des humains.

Par ailleurs, il surprend chaque jour par sa capacité à se repérer dans l’espace. « Il n'a jamais heurté quoi que ce soit, sait très bien où tout se trouve, connaît son nom et répond très bien au rappel », a confirmé le porte-parole.

Sa sauveteuse lui a enseigné les ordres de base tels qu’assis, pas bouger, au panier, etc. Par ailleurs, elle l’invite à le suivre dans toutes ses aventures en le dirigeant avec des claquements de doigts.

« Il est amoureux des jouets, en particulier des balles, et sait les attraper ! Quand elle rebondit, il se fie au bruit et peut discerner où elle est avec une précision déconcertante », a confié sa famille d’accueil.

Benji a aussi appris à monter et à descendre de voiture ainsi qu’à utiliser les escaliers. Il pourra par conséquent s’intégrer dans n’importe quel type d’habitation. Par ailleurs, il s’entend bien avec les canidés et les félins.

Benji a de quoi faire fondre le cœur d’adoptants pour enfin commencer la nouvelle vie qu’il mérite.