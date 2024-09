Un chien s'offre une virée à bord d'un bus scolaire et un nouveau départ dans la vie

Sur le chemin de l’école… C’est ainsi qu’a commencé l’incroyable histoire d’un chien errant ayant décidé de s’inviter à bord d’un bus scolaire. Espérait-il vraiment trouver une place en classe ? Ce qui est sûr, c’est qu’il en a trouvé une dans le véhicule, mais aussi et surtout au sein d’une famille aimante.

A North Royalton, ville de la banlieue sud de Cleveland dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), les passagers d’un bus scolaire ont été surpris de voir un chien errant les rejoindre à bord. Le chauffeur et les élèves se demandaient ce que le canidé avait derrière la tête, mais lui ne se posait pas de question. Le quadrupède au pelage noir et blanc a tout simplement pris place sur un siège et n’avait pas l’intention de redescendre de sitôt, rapportait Cleveland 19.

D’après la police de North Royalton, ce « passager clandestin inattendu » est monté à bord du bus n°59 des écoles de la ville le mardi 17 septembre 2024. Les policiers arrivés sur les lieux ont bien tenté de l’attirer dehors, mais lui refusait catégoriquement de céder sa place. Il est resté assis sur son siège pendant 10 bonnes minutes, jusqu’à l’intervention de l’agent Stuart, du service local de contrôle des animaux. Il a réussi à le convaincre de le suivre et l’a emmené au refuge municipal sans incident.



Cleveland 19

Par la suite, le chien a été transféré au refuge du comté de Cuyahoga, où le personnel, qui a choisi de l’appeler School Bus, a pris soin de lui.

Un chien sociable et amical

« Il est clair qu’il s'était un peu amusé parce qu'il sentait mauvais. Il aurait probablement d'abord essayé de se faire des amis en forêt, a déclaré Mindy Naticchioni, responsable de la structure d’accueil. Il semble très enthousiaste à l'idée de participer à des activités sociales et de rencontrer des gens. »

School Bus, qui est vraisemblablement un croisé Berger d’Anatolie / Labrador Retriever, a été proposé à l’adoption le samedi 21 septembre. Il n’a pas eu à attendre longtemps, puisqu’il a été adopté dès le lendemain.

La nouvelle famille de ce chien comprend un congénère, un Border Collie, avec lequel il pourra se lier d’amitié et jouer.

Cuyahoga County Animal Shelter