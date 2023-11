Un chien rescapé d'un ouragan et au refuge depuis 4 ans s'accroche à son rêve d'adoption

Sailor a attendu patiemment qu’on lui donne sa chance pendant plus de 4 ans. Ce chien à la joie de vivre et à l’affection débordantes avait besoin d’une famille aimante et disposée à poursuivre ses soins pour un problème au dos.

Bien qu’étant un « gentil garçon », « un charmeur sympathique qui a eu un début de vie difficile » et ayant énormément d’amour à donner, Sailor avait du mal à intéresser les potentiels adoptants.

Ce chien, croisé Chihuahua de 5 ans, vivait au refuge Second Chance Animal Rescue (SCAR) de Windsor-Essex en Ontario (Canada) depuis plus de 4 ans. Auparavant, il avait été pris en charge dans une structure d’accueil en Géorgie, aux Etats-Unis. Il en avait été évacué avec d’autres chiens pour échapper au passage de l’ouragan Dorian à la fin de l’été 2019, rapporte la CBC.



scarescue.org

« Il y avait un collectif d’organisations qui a aidé beaucoup de chiens déplacés, et [Sailor] était l'un de ceux que nous avons aidés », raconte, en effet, Cherie Smith, responsable chez Second Chance Animal Rescue.

Cette dernière ajoute que Sailor souffre de compression vertébrale. Il était question de l’opérer, mais le vétérinaire de l’association a estimé qu’une intervention chirurgicale aurait été trop risquée en raison d’un manque de masse musculaire.

Au refuge, les bénévoles ont travaillé à consolider son éducation. Le chien s’est montré particulièrement réceptif, lui qui marche très bien en laisse et affiche un très bon comportement, pour peu que l’on respecte ses besoins et ses préférences. Sur sa fiche d’adoption, SCAR précise ainsi qu’il n’aime pas les bruits forts et soudains et qu’il a tendance à aboyer quand quelque chose le surprend.



scarescue.org

Une nouvelle vie pour Sailor

« Ce petit bonhomme insouciant adore la vie active et aime jouer avec les autres chiens à son propre rythme, y apprend-on également. Une fois installé et à l’aise dans une voiture, il se détend et s’endort. Il adore rencontrer de nouvelles personnes et semble être attiré par les enfants ».

L’association lui cherchait une maison avec un jardin clôturé et sécurisé, sans autre animal de compagnie ou, le cas échéant, un chien calme, ni enfant en bas âge. Les candidats à l’adoption devaient également être disposés à poursuivre ses soins et à s’adapter à son problème de dos.

La famille idéale a finalement été trouvée. Au bout de 4 années d’attente, Sailor a enfin pu concrétiser son rêve.

A lire aussi : Un nouveau départ radieux pour Samantha, la chienne de refuge au cœur brisé



scarescue.org