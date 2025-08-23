  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Un chien redécouvre l'amour et la sécurité auprès d'une policière l'ayant adopté après son abandon sur un parking

Un chien redécouvre l'amour et la sécurité auprès d'une policière l'ayant adopté après son abandon sur un parking


dans la catégorie Emotion

Victime de négligence, puis abandonné dans des conditions inacceptables, un chien a heureusement croisé le chemin de personnes bienveillantes prêtes à lui tendre la main. Tandis que la justice se met en marche pour sanctionner la responsable, l’animal, lui, connaît un nouveau départ plein d’espoir.

Illustration : "Un chien redécouvre l'amour et la sécurité auprès d'une policière l'ayant adopté après son abandon sur un parking"
© Southbury Police Department / Facebook

Les abandons d’animaux de compagnie sont encore trop nombreux, et leurs victimes en souffrent à bien des égards : traumatismes psychologiques et émotionnels, risque pour leur sécurité et leur santé... Heureusement, ces actes ne restent pas tous impunis ; dans certains cas, les responsables finissent par être identifiés et amenés à en répondre devant la justice. C’est ce qui s’est produit pour l’ancienne propriétaire d’un chien qui répond désormais au nom de Reggie.

“Laissé sans nourriture, sans eau et sans abri”

Jamese Williams, 21 ans, a effectivement été identifiée comme étant la personne ayant négligé et abandonné le quadrupède à Southbury, dans l’Etat du Connecticut (Etats-Unis), d’après le média local CT Insider. Elle habite une quarantaine de kilomètres plus loin, à East Haven en l’occurrence.

Reggie avait été découvert “attaché à un poteau et laissé sans nourriture, sans eau et sans abri” le 22 février 2025 suite au signalement d’un témoin, indiquait la police de Southbury sur sa page Facebook.

Vos frais vétérinaires remboursés !

Illustration de l'article : Un chien redécouvre l'amour et la sécurité auprès d'une policière l'ayant adopté après son abandon sur un parking
Southbury Police Department / Facebook

Informé de la situation, le service de contrôle des animaux de Southbury avait envoyé l’un de ses agents sur les lieux pour le prendre en charge. Le chien avait ensuite été emmené à la clinique vétérinaire.

L’enquête ouverte par le service animalier avait permis d’identifier le véhicule de la suspecte. L’officier de police Rywoltavait ensuite pris le relais jusqu’à l’interpellation de Jamese Williams.

Reggie savoure sa nouvelle vie, son ancienne propriétaire jugée

Celle-ci a, en effet, été placée en garde à vue le mercredi 6 août et libérée sous caution de 5 000 dollars. Poursuivie pour cruauté envers les animaux et pour avoir attaché son chien à un objet, elle doit comparaître devant le tribunal le 18 août.

Quant à Reggie, il s’est non seulement remis de ces mauvais traitements, mais il a, en plus, trouvé une famille aimante, puisqu’il a été adopté par la détective de police Brianna Critelli.

A lire aussi : "C’est mon chien, je vais tout faire pour l’avoir", une femme voit une vidéo d’un chien en détresse et n’hésite pas une seconde :

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : "Un chien erre pendant une semaine après l’hospitalisation de son maître SDF jusqu’à ce que de bonnes âmes interviennent" Emotion

Un chien erre pendant une semaine après l’hospitalisation de son maître SDF jusqu’à ce que de bonnes âmes interviennent

Du jour au lendemain, Lucky s’est retrouvé sans son propriétaire et compagnon de route. Ce dernier, hospitalisé à la...

22/08/25 | Par F. Maurice