Un chien redécouvre l'amour et la sécurité auprès d'une policière l'ayant adopté après son abandon sur un parking

Victime de négligence, puis abandonné dans des conditions inacceptables, un chien a heureusement croisé le chemin de personnes bienveillantes prêtes à lui tendre la main. Tandis que la justice se met en marche pour sanctionner la responsable, l’animal, lui, connaît un nouveau départ plein d’espoir.

Les abandons d’animaux de compagnie sont encore trop nombreux, et leurs victimes en souffrent à bien des égards : traumatismes psychologiques et émotionnels, risque pour leur sécurité et leur santé... Heureusement, ces actes ne restent pas tous impunis ; dans certains cas, les responsables finissent par être identifiés et amenés à en répondre devant la justice. C’est ce qui s’est produit pour l’ancienne propriétaire d’un chien qui répond désormais au nom de Reggie.

“Laissé sans nourriture, sans eau et sans abri”

Jamese Williams, 21 ans, a effectivement été identifiée comme étant la personne ayant négligé et abandonné le quadrupède à Southbury, dans l’Etat du Connecticut (Etats-Unis), d’après le média local CT Insider . Elle habite une quarantaine de kilomètres plus loin, à East Haven en l’occurrence.

Reggie avait été découvert “attaché à un poteau et laissé sans nourriture, sans eau et sans abri” le 22 février 2025 suite au signalement d’un témoin, indiquait la police de Southbury sur sa page Facebook.



Informé de la situation, le service de contrôle des animaux de Southbury avait envoyé l’un de ses agents sur les lieux pour le prendre en charge. Le chien avait ensuite été emmené à la clinique vétérinaire.

L’enquête ouverte par le service animalier avait permis d’identifier le véhicule de la suspecte. L’officier de police Rywoltavait ensuite pris le relais jusqu’à l’interpellation de Jamese Williams.

Reggie savoure sa nouvelle vie, son ancienne propriétaire jugée

Celle-ci a, en effet, été placée en garde à vue le mercredi 6 août et libérée sous caution de 5 000 dollars. Poursuivie pour cruauté envers les animaux et pour avoir attaché son chien à un objet, elle doit comparaître devant le tribunal le 18 août.

Quant à Reggie, il s’est non seulement remis de ces mauvais traitements, mais il a, en plus, trouvé une famille aimante, puisqu’il a été adopté par la détective de police Brianna Critelli.

