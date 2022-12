Un chien qui déteste les chats finit par en accueillir un sous son toit (vidéo)

Baruck le Pitbull "a un grand cœur", comme le rapporte The Dodo. Mais sa gentillesse a des limites : s'il tolère pas mal de choses, on ne peut pas en dire autant pour les chats qu'il croise. Selon sa maîtresse, Stefany, il les déteste !

C'était en tout cas ce qu'elle pensait, jusqu'à ce qu'un félin n'apparaisse sur le toit de leur maison. La boule de poils avait l'air perdue et désespérée, alors Stefany l'a accueillie chez elle.

Connaissant l'hostilité de son chien vis-à-vis des chats, la femme avait prévu de le confier à une famille le plus vite possible. Pourtant, quelques jours plus tard, elle a surpris une scène qui va bouleverser son quotidien...

Le chat était déjà chez lui !

Pourquoi chercher un nouveau foyer à cette boule de poils, alors que celui où elle vivait depuis quelques jours semblait parfaitement lui convenir ? Baruck, réputé pour détester les félins, était tombé sous son charme !

En rentrant du travail, Stefany les a découverts tous les deux, allongés paisiblement sur le lit. "Mon chien vient de l'adopter !" s'est-elle exprimée.

Elle a partagé cet instant précieux sur TikTok, qui a été vu plus de 2 millions de fois, ainsi que d'autres vidéos qui illustrent l'évolution de la relation entre les 2 boules de poils. Elles sont devenues inséparables, et rendent Baruck encore plus tendre qu'il ne l'était déjà.

Ce qui devait être une rencontre "anodine" a bouleversé la vie de ces 3 êtres, qui profitent désormais d'un quotidien rempli d'amour et de nouvelles aventures.