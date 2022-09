La réaction surprise d'un chien qui "déteste" les chats quand sa propriétaire lui présente un félin aveugle adopté au refuge

Une femme qui ne se considérait pas comme une personne à chats et un chien ayant la réputation de ne pas s’entendre avec les félins ont changé d’avis en rencontrant Bruno. Tous 2 ont eu le coup de foudre pour cet adorable minet aveugle et malade.

Kelsey travaille dans des refuges pour animaux depuis des années. Récemment, elle avait rencontré un chat très spécial dans l’une de ces structures d’accueil. Le félin en question, répondant au nom de Bruno, est aveugle et malade. Il souffre notamment de la péritonite infectieuse féline, une maladie virale grave.

Contrairement à bon nombre de ses congénères pris en charge par l’association, il n’avait pas trouvé de famille et séjournait à la clinique vétérinaire du refuge où il recevait ses traitements.

Kelsey n’avait jamais envisagé d’adopter un chat, mais la donne a changé avec Bruno. Elle l’avait d’abord accueilli dans son bureau, comme elle le faisait souvent avec d’autres pensionnaires du refuge.

« Il vivait en quelque sorte dans mon bureau et dormait sur mes épaules pendant que je travaillais […]. Il était toujours de bonne humeur et aimait tous ceux qui venaient le voir », raconte la jeune femme à Pets Radar.

Elle s’est tellement attachée à lui qu’elle a fini par prendre la décision de l’adopter. Elle devait pourtant prendre en compte un paramètre très important dans sa démarche ; son chien Ed. Âgé de 9 ans, ce dernier ne s’entendait pas très bien avec les chats. Kelsey craignait sa réaction à l’arrivée de Bruno à la maison.

Elle les a progressivement présentés l’un à l’autre, et a été surprise par la réaction positive d’Ed à l’égard du nouveau membre de la famille. Une semaine plus tard, « ils jouaient ensemble et sont devenus meilleurs amis », dit leur propriétaire.



Bruno The Blind Kitty / Instagram

« Bruno est le chat d’Ed »

« Je dis toujours qu’Ed est mon chien et que Bruno est le chat d’Ed », plaisante-t-elle. Bruno a du caractère, et malgré la cécité, il adore courir. Il se cogne, tombe et se relève pour poursuivre son jeu, comme si de rien n’était.

Il a bouleversé la perception que Kelsey avait de la vie avec un chat. « Je ne me suis jamais considérée comme une personne à chats. J'ai travaillé dans des refuges pour animaux pendant une décennie et j'adore les chats, mais je ne savais vraiment pas qu’ils pouvaient avoir un lien aussi spécial avec les gens », confie-t-elle à ce sujet.

