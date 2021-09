La belle et unique amitié entre un Bichon Bolonais et un Inséparable fait fondre le coeur de milliers d'internautes

Bella la chienne et Mango le petit perroquet sont les meilleurs amis du monde. Le fait qu’ils appartiennent à des espèces différentes leur importe peu. Leur relation fait plaisir à voir et leur propriétaire se sait privilégiée d’en être témoin au quotidien.

Mango est un adorable Inséparable de 4 ans. Sa meilleure amie est non pas un congénère, mais une chienne sénior qui répond au nom de Bella. Cette dernière est une femelle Bichon Bolonais âgée de 13 ans.

Les 2 animaux s’adorent depuis leur rencontre, survenue 4 ans plus tôt. Leur propriétaire, Corie Trezon, avait alors accueilli le petit perroquet pour faire plaisir à sa fille. Entre l’oiseau et le canidé, l’entente a été quasi immédiate et totale. Ils ne peuvent plus se passer l’un de l’autre depuis.

La mère de famille de 47 ans, qui exerce la profession d’assistante en physiothérapie, est ravie d’être le témoin privilégié de cette merveilleuse amitié.

Mango s’endort systématiquement aux côtés de Bella. Il a même pris l’habitude de sauter sur le dos de la chienne, qui le porte volontiers pour le promener à travers les pièces de la maison et lors des sorties.

Gros succès du duo sur Instagram

Corie Trezon explique, par ailleurs, que le volatile a appris à reconnaître le mot « friandise », Bella partageant souvent ses repas avec lui.

Leurs magnifiques aventures sont régulièrement documentées et partagées sur le compte Instagram qui est consacré au duo. Elles sont suivies par plus de 7500 abonnés. Corie Trezon reçoit d’ailleurs de nombreux messages de la part de ces derniers, la plupart lui disant que ces images égaient leurs journées. « Cela me rend heureuse de le savoir », confie la maîtresse de Bella et Mango à People.