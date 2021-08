Un chien, qui a passé toute sa vie enchaîné, devient célèbre sur Twitter grâce à sa nouvelle famille

Levi a des dizaines de milliers d’abonnés sur Twitter. Levi n’est ni un humain, ni une association ou entreprise. Il s’agit d’un chien. Un animal qui avait connu une première partie de vie extrêmement difficile, mais dont la seconde n’est que joie et amour.

Enchaîné toute sa vie, un croisé Labrador-Retriever a vu son existence basculer après son sauvetage, puis son adoption, comme le raconte TheBurg.

Levi avait été secouru par une association alors qu’il vivait constamment attaché à une chaîne, dans un enclos, en Virginie-Occidentale. Négligé et probablement battu, le quadrupède pesait moins de 14 kilogrammes. Ses traumatismes psychologiques et émotionnels n’étaient pas moins profonds.

A ce moment-là, Gisele Fetterman s’estimait enfin prête à adopter un chien, longtemps après le décès du sien. Epouse de John Fetterman, gouverneur-adjoint de l’Etat de Pennsylvanie, elle est entrée en contact avec une organisation de protection animale basée à Pittsburgh. Elle a alors appris l’histoire de Levi et en a été profondément émue. C’est là qu’elle a décidé de l’adopter.

Des traumatismes profonds, vaincus grâce à l’amour de sa famille

La nouvelle vie de Levi débutait, mais ses premiers pas dans celle-ci étaient loin d’être un long fleuve tranquille. Gisele Fetterman raconte notamment que son chien ne savait pas s’allonger pour dormir ; il s’endormait debout ou assis, avant de s’écrouler de sommeil. La conséquence de ses années d’enchaînement. Levi faisait aussi des cauchemars et ne savait pas à quoi servaient les jouets pour chien. Il avait également très peur des balais ; sans doute avait-il été frappé par le passé. Et quand on lui donnait son repas, il s’empressait de l’engloutir, de peur qu’on l’en prive.

Aidé par sa famille, le quadrupède a réussi à surpasser toutes ces difficultés. Il a compris qu’il n’avait plus rien à craindre, qu’il était aimé et qu’il ne souffrirait plus jamais de la faim. Aujourd’hui, Levi est un chien en pleine forme, en parfaite santé et pesant 34 kilogrammes, soit près de 2 fois et demi le poids qu’il affichait à son sauvetage. « Il sait aimer, et on ne lui a jamais appris cela. C'est juste qui il est. C'est tellement beau, je ne peux pas le comprendre. C'est juste une créature magique », dit de lui Gisele Fetterman.

Après le sauvetage, la célébrité

L’automne dernier, son mari accordait une interview politique. Elle a posté une photo des coulisses de cette entrevue sur les réseaux sociaux, montrant sa famille soudée autour de Levi, qui affichait une expression amusante. Il n’en fallait pas plus pour en faire une célébrité.

Une internaute utilisant le pseudonyme d’Ann a alors eu l’idée de créer un compte Twitter dédié à Levi. « Je n'avais pas vraiment de plan. Levi avait un regard comme les yeux d’un cerf pris dans les phares, et j'ai pensé que ce serait drôle pour lui d’avoir des commentaires », confie l’intéressée. Ann a ensuite été contactée par Gisele Fetterman, qui la qualifie de « personne merveilleuse ». Elles sont devenues amies depuis.

Sur Twitter, où Levi compte plus de 20 000 abonnés, il est décrit comme étant le « Chien officiel de la Pennsylvanie », chargé d’assurer un « soutien émotionnel » à ses nombreux followers. Ses publications quotidiennes sont suivies, commentées et relayées en masse.

Une notoriété que Levi met au service du bien-être de ses congénères. Grâce à lui, des fonds sont recueillis pour la cause animale et des vies changent, littéralement. Son compte Twitter a notamment permis à Max, le doyen des chiens du refuge de la Pennsylvania SPCA, de trouver une famille.

