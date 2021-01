Un chien du RAID gravement blessé au couteau lors d'une intervention a été sauvé

Poignardé à plusieurs reprises par un forcené lors de son interpellation, un chien policier du RAID a dû être opéré en urgence au centre hospitalier vétérinaire de Vélizy-Villacoublay. Le courageux canidé a été sauvé, même s’il doit subir d’autres interventions chirurgicales prochainement.

Jakadi n’est plus en danger. Le chien du RAID, l’unité d’élite de la Police nationale, a été opéré avec succès par les vétérinaires et se remet petit à petit de ses blessures infligées à l’arme blanche par un forcené, comme le rapporte 78Actu.

Jeudi dernier (14 janvier), le Berger Belge Malinois accompagnait les policiers sur les lieux d’une prise d’otage, un appartement situé rue Saint-Sébastien à Poissy dans les Yvelines.

Les négociations avec l’individu, qui retenait une personne et la menaçait avec des couteaux, n’ont pas abouti. Ordre a alors été donné aux hommes du RAID et à Jakadi d’entrer en action. En fonçant sur le preneur d’otage, le chien a été poignardé à plusieurs reprises par ce dernier.

L’assaillant l’a ainsi touché en divers endroits du corps, notamment à la tête. Le quadrupède a même failli perdre un œil. Le Berger Belge Malinois a été rapidement pris en charge après avoir facilité l’arrestation de l’agresseur.

Admis au service d’urgence du Centre Hospitalier Vétérinaire Advetia, à Vélizy-Villacoublay (78), il a subi une intervention chirurgicale qui a permis de sauver son œil et sa vie. Jakadi devra être de nouveau opéré, mais il est tiré d’affaire grâce au travail des vétérinaires.

Dans un tweet publié le lendemain de l’incident, la Police nationale a souhaité un « prompt rétablissement à Jakadi » et assuré que « ses jours ne sont plus en danger ».

[#Intervention] Bravo à la @PoliceNat78 et au #RAID pour leur intervention, avec courage et sang-froid, sur un forcené armé à @villepoissy hier soir ????

Prompt rétablissement à Jakadi, le chien du RAID gravement blessé durant l'intervention. Ses jours ne sont plus en danger ???????? https://t.co/5G8cxGmBXx

