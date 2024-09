Un chien policier héroïque lancé à la poursuite d'un suspect résiste à un étranglement qui lui fait perdre conscience et parvient à l'interpeller

Bien que s’étant momentanément évanoui après avoir été étranglé par l’individu qu’il poursuivait, un chien policier a rapidement repris ses esprits et a tenu à accomplir sa mission jusqu’au bout. Son courage et l’intervention de son maître-chien lui ont sauvé la vie et permis l’interpellation du suspect qui venait d’entraîner les forces de l’ordre dans une folle et dangereuse course-poursuite.