Un chien policier et son maître victimes d'un accident de la route sont secourus par un père et son fils frappés par le deuil

Thanos, chien policier, et son maître étaient en grand danger après une course poursuite s’étant achevée par une violente collision contre un arbre. En plus du choc de l’accident, leur véhicule venait de prendre feu. Par chance, un adolescent et son père, qui avaient dit adieu à un être cher quelques heures plus tôt, sont rapidement intervenus.

Dans le comté de Cleveland en Caroline du Nord, un chien policier et son maître-chien ont été sauvés in extremis de leur véhicule en flammes par un homme et son fils, rapportait First Alert 7.

Le mercredi 8 janvier 2025, Curtis Blanton et son fils Pete enterraient Cindy, femme du premier et mère du second, décédée d’un cancer 5 jours plus tôt. Le deuil ne les a pas empêchés de sauver 2 vies, dont celle d’un chien, le soir-même.

Les Blanton étaient en train d’écouter les communications radio des forces de l’ordre, une pratique répandue aux Etats-Unis. C’est ce qui leur a permis d’apprendre que Robert Taylor, du bureau du shérif local (Cleveland County Sheriff’s Office), et son chien Thanos venaient de se lancer à la poursuite de 4 individus armés suspectés d’avoir volé une voiture.



Cleveland County Sheriff’s Office

L’intervention s’est très mal terminée pour le binôme, puisque le véhicule de patrouille s’est écrasé contre un arbre et a pris feu. Robert Taylor était blessé.



First Alert 7

En entendant cela, Pete Blanton et son père se sont empressés de se rendre sur les lieux de l’accident. A leur arrivée, ils ont découvert le policier à l’extérieur de la voiture, incapable de se mouvoir. Ils l’ont éloigné du véhicule et en ont fait de même pour Thanos.

« Nous les remercions »

« [Nous n’avons] pas hésité une seule seconde. Ils risquent leur vie pour nous tous les jours. C’est le moins que nous puissions faire pour eux », a confié Curtis Blanton à First Alert 7.

A lire aussi : Une chienne découverte seule dans un parc après avoir été blessée au couteau et brûlée reprend goût à la vie après des semaines de soins

D’après le capitaine Justin Etters, chef de patrouille au bureau du shérif du comté de Cleveland, Robert Taylor a été opéré le lendemain. Une longue convalescence l’attend, mais son moral est bon. Aucune information n’a été fournie au sujet de l’état de santé du chien policier, mais il a bel et bien survécu à l’accident et à l’incendie, en grande partie grâce aux Blanton.

« Nous les remercions, a déclaré le capitaine Etters à leur propos. Nous les apprécions. Nous aimons notre communauté. Ils nous soutiennent. »

Les 4 fuyards ont été interpellés.