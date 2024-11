La voiture d'un propriétaire canin qui emmenait sa chienne chez le vétérinaire prend feu, un policier s'en aperçoit juste à temps pour les sauver

On était tout près de la catastrophe, mais le shérif adjoint veillait au grain. Le policier a réagi rapidement en constant qu’un homme et sa chienne étaient en danger alors que la voiture dans laquelle ils se trouvaient prenait feu.

Une chienne et son propriétaire ont été sauvés in extremis de leur véhicule en flammes par un policier qui se trouvait au bon endroit au bon moment, rapportait KING 5 Seattle dans un reportage posté sur YouTube. Le héros du jour est l’adjoint Timothy Gaston, du bureau du shérif du comté de Kitsap dans l’Etat de Washington (Etats-Unis).

Ce jour-là, il effectuait une patrouille et empruntait une route rurale quand il a vu un véhicule à l’arrêt sur le bas-côté. De la fumée commençait à s’échapper du 4x4 gris. Timothy Gaston s’est immédiatement arrêté derrière la voiture, comprenant qu’il y avait très probablement une ou plusieurs vies à sauver.

Son intervention salvatrice a été filmée par la caméra embarquée de sa voiture, puis celle qu’il portait à la poitrine.

Le conducteur est descendu, puis a ouvert la portière arrière. Il semblait essayer de faire descendre quelqu’un ou quelque chose de son véhicule. C’était sa chienne, appelée Tess. On ne la voit que furtivement dans la séquence partagée par le bureau du shérif du comté de Kitsap sur sa page Facebook.



La chienne est finalement sortie avec l’aide du policier, mais elle et son maître n’étaient pas encore hors de danger. Tant qu’ils se tenaient à proximité de la voiture, ils étaient sous la menace des flammes, voire d’une explosion.

Timothy Gaston s’est empressé de les éloigner et de les mettre à l’abri. Entretemps, le feu a complètement ravagé le véhicule.



La voiture venait tout juste d’être réparée

L’automobiliste a expliqué à son sauveur qu’il venait de faire réparer sa voiture et que, à ce moment-là, il emmenait sa chienne chez le vétérinaire. Il avait senti une odeur d’essence, mais ne s’était pas inquiété outre mesure jusqu’à l’apparition de la fumée.

Après une vaine tentative d’éteindre les flammes avec un extincteur, les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont finalement réussi à maîtriser l’incendie.

Grâce à la présence d’esprit et la rapidité d’action Timothy Gaston, Tess et son humain sont sains et saufs.