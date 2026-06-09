Un chien perdu dont la laisse s’est rompue trouve seul son chemin jusqu’à la garderie où il adore aller (vidéo)

À New York (États-Unis), ce croisé Beagles a couru à travers les rues pour se retrouver dans son endroit préféré. Ce qui aurait pu être un incident très préoccupant s’est transformé en une belle aventure amusante pour ce chien d’une grande intelligence.

Au total, le chien nommé Pete aura parcouru presque 2 kilomètres, sûr de lui, pour aller se poster devant la porte de sa garderie de quartier, tenue par un personnel qu’il adore. Il s’est parfaitement repéré dans ce dédale citadin qui en aurait effrayé plus d’un. Ses propriétaires et l’équipe de la garderie canine se souviendront longtemps de cet événement aussi déboussolant que rassurant.

Une promenade qui tourne mal

Le croisé Beagle de 1 an se promenait dans les rues de sa ville lorsque sa laisse a cassé. Peu à l’aise au milieu du bruit de New York, le chien a pris la fuite. Ses propriétaires confiaient à People avoir pensé que Pete ne serait jamais retrouvé. En réalité, le chien avait une autre idée en tête : courir à toute vitesse jusqu’à un endroit où il passe de nombreuses journées avec ses copains de jeu : Pooch Play and Stay, une garderie pour chiens située à Brooklyn.

@poochplayandstay / Instagram

Un pensionnaire imprévu

Ce jour-là, les employés du lieu dédié aux chiens ne s’attendaient pas à voir la petite tête de Pete devant la porte d’entrée. Sa présence n’a pas tout de suite été repérée, mais à force de faire les 100 pas devant la vitrine, une employée a fini par le voir, et l’a fait entrer.

Elle a compris que la présence du chien était inhabituelle, et a notamment remarqué que son pelage était sale. Elle a tout de suite contacté ses propriétaires, qui, rassurés, se sont mis en route vers ce lieu qu’ils connaissent bien. Entre temps, Pete a été nettoyé.

Heureux de savoir leur toutou en pleine forme, les propriétaires ont compris que la garderie était un point de repère plus qu’essentiel pour lui.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

A lire aussi : Ce chien n'ayant "gardé aucune rancune envers l’humain" bien qu'il ait passé toute sa vie enchaîné dehors attend patiemment qu'on lui donne sa chance

Comment retrouver son chien perdu ? 3 points clés

Agir vite et organiser ses recherches à partir de l’endroit de la disparition

Lancer l’alerte rapidement auprès des forces de l’ordre, de la mairie de votre secteur et des associations locales

Signaler la disparition via l’I-CAD, le fichier national de l’identification canine

La patience, l’organisation et le calme sont de rigueur, même si le moment est un bouleversement évident.