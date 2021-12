Un chien percuté par un train survit miraculeusement. La clinique vétérinaire lance un appel aux dons pour le soigner

Charlie est un véritable miraculé. Ce chien est toujours en vie alors qu’il a été percuté par un train, et 3 de ses pattes pourraient même être sauvées. Le refuge qui l’a pris en charge a lancé un appel aux dons et espère lui trouver une famille.

Un chien percuté par un train a miraculeusement survécu à l’accident, comme le rapportait 8News le jeudi 23 décembre.

Mercredi soir, aux alentours de 18 heures locales, le Richmond Animal Care and Control (RACC), à Richmond en Virginie (Est des Etats-Unis), recevait un appel urgent ; un chien était grièvement blessé après le passage d’un train. Le refuge a envoyé un agent sur les lieux, qui l’a pris en charge et emmené à la clinique vétérinaire du RACC.

« Nous sommes surpris qu'il soit encore en vie après avoir été heurté par un train. Ses 4 pattes sont mutilées, mais nous allons essayer de le sauver », déclarait Caitlin Stallings, responsable au refuge, à 8News.



Richmond Animal Care and Control / Facebook

Le RACC a lancé un appel aux dons, car le budget de l’organisation ne suffit pas à couvrir les interventions urgentes et complexes comme celle de mercredi. Le chien n’est pas identifié et a été appelé Charlie par les bénévoles.

Elle appelle également les propriétaires d’animaux de compagnie à les faire identifier et à les tenir en laisse aux abords des lieux dangereux, comme les voies ferrées, les cours d’eau et les axes routiers.

Charlie se porte mieux que prévu

Jeudi après-midi, la directrice du RACC, Christie Chipps-Peters, a donné des nouvelles rassurantes du canidé. Son état était stable et il se portait même mieux que prévu. 3 de ses pattes pourraient être sauvées, tandis que pour la 4e, un chirurgien orthopédiste sera consulté afin de voir ce qu’il serait possible de faire.

A lire aussi : L'histoire surprenante de Cooper, un chien né avec une demi-colonne vertébrale

Au RACC, on pense déjà à l’après ; la recherche d’une famille pour Charlie, mais aussi pour les autres pensionnaires du refuge. Son programme d’accueil de Thanksgiving et de Noël a été « un succès massif », puisque parmi les 50 chats et chiens placés en foyers provisoires, seuls 19 n’ont pas été adoptés définitivement.