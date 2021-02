Un chien "patineur" offre une glisse burlesque dans une rue glacée pour rapporter une branche d'arbre à sa maîtresse

Pressé de rejoindre sa propriétaire et de lui remettre son cadeau, un chien a éprouvé toutes les peines du monde à garder son équilibre pendant qu’il courait sur une route recouverte de glace. Malgré sa difficulté, il a rempli sa mission avec brio.

Rien n’arrête un chien décidé et enthousiaste, pas même le verglas. C’est ce que prouve la vidéo dont il est question ici, postée récemment sur la plateforme Douyin, l’équivalent chinois de TikTok.

Racontée par Animal Channel, cette scène à la fois drôle et attendrissante a effectivement eu lieu en Chine.

Les images montrent un chien sortant d’un virage sur une route verglacée et donc très glissante. Le canidé, un Golden Retriever à l’énergie débordante, court – ou essaie de le faire, du moins – vers sa maîtresse qui l’appelle et l’encourage.

Evoluer sur une telle surface est tout sauf une sinécure. Le chien est toutefois bien déterminé à rejoindre sa propriétaire. Il est d’autant plus pressé de la retrouver qu’il a un cadeau à lui remettre. Il tient entre ses dents quelques branchages qu’il a bien l’intention à offrir à sa maman, même si cela ne lui facilite pas du tout la tâche.

On voit clairement les pattes du quadrupède tout excité glisser sur les côtés à chacun des pas qu’il effectue. Malgré tout, il parvient à courir relativement droit et garde les yeux rivés sur son objectif.

Lorsqu’il s’approche de sa propriétaire et de la fin de la course, il freine et se laisse glisser sur le verglas. Cela n’a pas été facile, mais le brave Golden Retriever a atteint la ligne d’arrivée et pu remettre son précieux présent à sa maîtresse. Il peut être fier de lui.

Voici la vidéo YouTube de son amusant exploit :

