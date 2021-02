Un chien né avec 6 pattes et plusieurs handicaps lourds défie tous les pronostics

Bien que né avec une combinaison de malformations lourdes, un chiot femelle déjoue les prévisions et connaît, jusque-là, une croissance normale. Il est le premier à être resté en vie en venant au monde avec 6 pattes.

« C’est un miracle appelé Skipper », peut-on lire dans la publication Facebook postée par la clinique vétérinaire Neel, située à Oklahoma City aux Etats-Unis. Skipper est une chienne née récemment avec plusieurs handicaps, mais qui ne cesse de défier les pronostics depuis sa venue au monde.

Le chiot est doté de 6 pattes, mais ce n’est pas sa seule spécificité. Il est né avec 2 malformations congénitales rares appelées monocephalus dipygus et monocephalus rachipagus dibrachius tetrapus. De ce fait, Neel possède une cavité crânienne et thoracique, mais 2 régions pelviennes, 2 voies urinaires basses, 2 systèmes reproducteurs et 2 queues, en plus de sa paire de membres supplémentaire. Le résultat, selon toute vraisemblance, d’une séparation incomplète avec un autre chiot in utero.

Egalement atteinte de spina bifida, qui correspond à une anomalie dans le développement de la colonne vertébrale, la chienne se porte bien malgré tout, d’après l’équipe de la clinique vétérinaire. Skipper serait ainsi le premier chiot à 6 pattes qui ne soit pas mort-né.

6 pattes parfaitement mobiles et une santé qui ne suscite aucune inquiétude pour le moment

Ses organes sont en bon état et « elle est très forte », poursuit le post Facebook. Skipper se nourrit bien, urine et défèque normalement. Ses 6 pattes bougent et réagissent aux stimuli. Elle grandit quasiment comme n’importe quel autre chiot.

Les vétérinaires continuent de la surveiller et de suivre l’évolution de sa croissance et de son état de santé.

La clinique a réalisé son examen par échographie gratuitement, mais d’autres frais importants sont à venir pour poursuivre ses soins. Elle aura probablement besoin de séances de physiothérapie. C’est pourquoi une cagnotte a été lancée sur la plateforme GoFundMe, rapportait FOX 13 hier.