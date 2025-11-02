Un chien met la patte sur un camion volé contenant près de 130 000 € de vin

Rocco, un chien policier, a permis l’interpellation d’une personne suspectée d’avoir volé un camion bondé de vin chaud. Fidèle à elle-même, la boule de poils talentueuse a flairé la piste du voleur jusqu’à retrouver sa trace. Les compétences du toutou ne sont définitivement plus à prouver.

Le 5 octobre dernier, les policiers de South Yorkshire, en Angleterre, ont résolu une affaire de vol démesurée. Ils avaient été appelés au sujet d’un camion concernant des dizaines de palettes de vin chaud destinées à la revente. Le chien de recherche Rocco et son maître ont été missionnés pour enquêter et ont relevé le défi avec brio.

Cela fait plusieurs mois qu’ils collaborent et leur duo n’a cessé de gagner en efficacité depuis. Ils ont noué un lien redoutable : « Rocco et moi sommes partenaires depuis septembre 2024, et il est devenu mon meilleur ami depuis », partageait le policier. Une complicité enrichissante au quotidien et avantageuse au travail.

Une course-poursuite

Le premier dimanche du mois d'octobre, les policiers ont été informés qu'un camion avait été volé par un malfaiteur. Lequel avait pris soin de remplacer la plaque d'immatriculation afin que le véhicule ne soit pas identifié immédiatement. Dans un témoignage posté sur Facebook et partagé par la BBC , les forces de l'ordre ont raconté avoir mis un plan en place pour stopper le conducteur.

La première étape consistait à arrêter le camion, puis à se préparer à une éventuelle fuite du voleur. La première partie du stratagème m'a fonctionné, car les policiers sont parvenus à freiner la course du poids lourd. Une fois stationné, l'homme au volant de ce dernier était attendu de pied et de patte ferme par Rocco, ainsi que son maître-chien.

De quoi le dissuader de tenter quoi que ce soit et l'inviter à se rendre sans tergiverser : « Vif sur ses pattes, le PD Rocco et son responsable ont défié le suspect et en quelques secondes, il a eu la présence d'esprit de ne pas courir et s'est rendu », écrivait un porte-parole.

Le duo maître chien a été vivement félicité par les membres de son équipe. Il a aussi reçu les éloges des internautes sur les réseaux sociaux : « Bravo Rocco, j'aime le vin chaud et je suis reconnaissant pour ta participation dans la récupération de ce lot prêt pour Noël », écrivait une personne. Le sauvetage a permis de récupérer 26 palettes de vin chaud, soit plus de 125 000 € de boisson.