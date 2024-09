Un chaton avec un oeil en moins devient le meilleur ami d'un chiot et l'aide à vaincre sa timidité

Socker Bopper est arrivé dans une famille d’accueil de l’association One Tail at a Time, basée à Chicago aux États-Unis, dans l’espoir d’avoir un avenir meilleur. Au sein de ce petit nid douillet, le chaton a rencontré un chiot timide avec lequel il a tissé un lien unique.

Un chaton, nommé Socker Bopper, a été trouvé sur le bord de la route par un bénévole de l’association One Tail at a Time. Le jeune félin boitait, et arborait une blessure au niveau de l’œil qui lui a valu une énucléation.

Carrie Rubinas, qui gère les familles d’accueil de l’organisation, a décidé de lui ouvrir les portes de sa maison.

© One Tail at a Time

Au sein de son nouveau foyer, le petit chat a fait la connaissance de Scooter, un chiot accueilli depuis le mois de mai. Comme le rapporte Love Meow, le canidé a toujours eu peur du monde extérieur et se montre timide avec les étrangers.

Lors de leur rencontre, les 2 boules de poils ont ressenti le grand frisson du coup de foudre. Depuis ce jour, elles ne se sont plus jamais quittées et font absolument tout ensemble !

© One Tail at a Time

Des meilleurs amis pour la vie

Aujourd’hui, Socker Bopper adore se blottir contre son camarade et faire la sieste, tout en murmurant de doux ronronnements à son oreille. Depuis son arrivée, il encourage le chiot à s’amuser et à sortir de sa coquille.

« Cela peut être éprouvant pour Scooter de rencontrer de nouvelles personnes et de s’ouvrir, puis il a rencontré Socker Bopper, explique Carrie, ils sont rapidement devenus les meilleurs du monde, trouvant du réconfort l’un auprès de l’autre. Qu’il s’agisse de se toiletter, de jouer ou de se faire des câlins, ces deux-là sont inséparables. »

© One Tail at a Time

Témoin de leur lien unique, Carrie espère qu’ils seront adoptés ensemble. Pour l’heure, Socker Bopper et Scooter s’épanouissent dans leur foyer d’accueil. Plus le temps passe, plus leur amitié se renforce.

Ces 2 petits êtres exceptionnels étaient faits pour se rencontrer. Nous leur souhaitons le meilleur !

© One Tail at a Time