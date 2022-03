Un chien infesté de puces et blessé s'introduit dans un sanctuaire pour animaux dans l'espoir de trouver de l'aide

Fatigué d’errer et couvert de puces, un chien a trouvé l’aide qu’il lui fallait en s’introduisant dans une ferme transformée en refuge. Sa nouvelle vie pouvait alors commencer.

Paige Graham a fondé un refuge dans la ferme familiale en Floride et l’a baptisé The Isle of Misfits Farm Sanctuary. Elle y accueille actuellement 20 animaux aux besoins spéciaux, notamment des chiens paralysés, raconte The Dodo.

Un matin, sa mère s’apprêtait à sortir de la ferme, quand elle s’est aperçue que la moustiquaire de porte avait été arrachée. Puis elle s’est rendu compte qu’un chien s’y était introduit. L’animal avait besoin d’aide, mais lorsqu’il l’a vue, il a pris peur et s’est enfui.

Il est réapparu quelques heures plus tard. A ce moment-là, Paige Graham était dehors avec ses chiens, dont des Chihuahuas souffrant de paralysie. En le voyant, elle était « un peu inquiète au départ », car ignorait encore « s’il était amical », explique-t-elle. Elle a alors fait rentrer ses animaux, et en revenant, elle a constaté qu’il avait creusé sous le portail pour entrer de nouveau dans la propriété.

Cette fois-ci, le canidé n’avait pas l’intention de repartir. Il a facilement laissé Paige Graham lui mettre une laisse. Il s’est montré très calme, n’a jamais aboyé et a apprécié ses caresses. Elle s’est ensuite souvenue l’avoir vu quelques jours plus tôt errer près de la ferme. Il portait alors un collier, ce qui l’avait amenée à penser qu’il avait une famille. Ce n’était visiblement pas le cas.



Paige Graham / The Dodo

La fondatrice de The Isle of Misfits s’est renseignée auprès des propriétés voisines et via les réseaux sociaux, mais personne ne connaissait ce chien, qu’elle a décidé d’appeler Randy.

« Il est le plus doux des chiens et mérite d’avoir un foyer aimant »

Elle l’a emmené chez le vétérinaire, qui a confirmé qu’il n’était pas identifié. Randy était infesté de puces et avait quelques blessures. Après l’avoir soigné, Paige Graham s’est mise à lui chercher une famille, car elle ne pouvait pas le garder.



Paige Graham / The Dodo

Elle n’a pas eu à chercher bien longtemps, puisqu’une mère d’accueil à laquelle elle avait l’habitude de confier des chiens, a accepté de le prendre en charge. Le courant est si bien passé entre elle et Randy qu’elle a finalement décidé de l’adopter définitivement.

« A présent, il est gâté par sa famille d’accueil qui deviendra adoptive. Je suis très heureuse pour lui. Il est le plus doux des chiens et mérite d’avoir un foyer aimant pour toujours », conclut Paige Graham.

Paige Graham / The Dodo