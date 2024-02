Des journalistes repèrent un chien coincé sous les décombres pendant qu’ils tournent un reportage après le passage d’une tornade

Il y a quelques mois, le sud et le Midwest des États-Unis ont été frappés par de violentes intempéries. Plusieurs tornades ont causé des dégâts majeurs dans de nombreuses communes et fait plusieurs victimes. Parmi celles-ci se trouvait un chien retrouvé par une équipe de télévision au milieu des décombres. Il a été secouru in extremis.