Un chien grièvement blessé trouve le salut grâce à des promeneurs et intègre un foyer à temps pour Noël

Un chien gravement blessé a eu la chance de croiser la route d'un couple, qui l'a ramené au RSPCA Bryn-y-Maen Animal Centre, une association de protection animale située au pays de Galles. Le canidé a reçu de nombreux soins, avant de recevoir un cadeau de Noël à l'avance...

Le 28 août 2021, Anwen et Keith Bellis profitaient d'une promenade à la campagne, lorsqu'ils ont aperçu une petite boule de poils qui avançait vers eux en trébuchant. Il s'agissait d'un chien grièvement blessé et épuisé. En observant ses plaies ouvertes sur sa tête et son cou, le couple l'a immédiatement pris sous son aile.

Après avoir contacté la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA), les promeneurs ont transporté le chien, qui a été nommé Fenton, dans un centre de sauvetage à Colwyn Bay.

« Alors que je m'approchais de la voiture, j'ai pu voir immédiatement que Fenton était dans une situation incroyablement mauvaise. Il était juste allongé sur le côté, presque sans vie sur la banquette », a déclaré Rachel Gibbs, directrice adjointe de l'association.

Couvert de terre, le quadrupède souffrait de plusieurs blessures, dont certaines s'étaient infectées. Selon ses soigneurs, elles ont peut-être été causées par des morsures et par un accident avec une voiture.

© North Wales Pioneer

3 mois pour se rétablir

Vu l'état catastrophique dans lequel se trouvait Fenton, il n'y avait pas une minute à perdre. Le blessé à été transporté d'urgence dans une clinique vétérinaire. Il y a passé une nuit entière, avant de retourner à la succursale de la RSPCA le lendemain matin. Incroyablement faible, Fenton a passé ses premiers jours à dormir.

3 mois de traitement intensif ont été nécessaires pour le remettre sur pied. Après ce long combat pour rester en vie, le personnel de la RSPCA a assuré que son petit protégé s'était complètement rétabli.

« Nous pensions que c'était un très vieux chien au début, car il était désorienté et tremblait de tous ses membres, a confié Keith Bellis à North Wales Pioneer, sa fourrure était emmêlée, il sentait mauvais et semblait complètement épuisé. Quand il s'est approché de moi, il a posé sa tête sur ma jambe. » Keith et Anwen ont rendu visite au chien qu'ils ont rencontré lors de leur balade. Ils ont été ravis de le voir courir et se sentir aussi heureux après l'épreuve terrible qu'il avait traversée.

© North Wales Pioneer

Un nouveau départ bien mérité

Fenton, qui était en fait âgé de 4 ans environ, a même reçu un merveilleux cadeau de Noël avant l'heure... Le 27 novembre, il a été adopté par Philip et Wendy Hammond. Le couple, originaire de Northwich dans le comté de Cheshire, a affirmé qu'il s'était parfaitement installé dans sa nouvelle maison.

« C'est une véritable boule d'énergie, a indiqué son père adoptif, et c'est agréable d'avoir un nouveau chien après avoir perdu notre Parson Russell Terrier de 14 ans il y a quelques mois. »

Philip et Wendy possèdent un bateau, sur lequel ils espèrent emmener leur compagnon à 4 pattes l'été prochain. Grâce à ce couple, Fenton vivra certainement une myriade de nouvelles expériences, qui lui permettront de s'épanouir chaque jour un peu plus.

© North Wales Pioneer