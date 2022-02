Un chien gravement blessé par balle au visage et au cou récupère miraculeusement et trouve une famille

Un chien gravement blessé par balle au visage et au cou récupère miraculeusement et trouve une famille

Brutalisée et blessée par balle, une chienne a miraculeusement survécu aux pires sévices pour remonter la pente avec une détermination extraordinaire. Après avoir été prise en charge par une association, elle a rejoint sa nouvelle famille.

« Médicalement parlant, cette chienne est un miracle », assure Aubrey Crowley, responsable médicale au centre vétérinaire de l’ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals). L’animal en question est Autumn, et son histoire est rapportée par People.

En plus d’être maltraitée, cette chienne avait reçu une balle au visage et au cou. Par chance, le projectile n’avait touché aucune artère et n’avait pas occasionné de dégâts irréversibles dans sa structure faciale.



ASPCA

Secourue par l’ASPCA, Autumn avait été hospitalisée en urgence. Elle avait passé une semaine en soins intensifs, mais ses maux n’étaient pas que physiques. Le canidé était également très atteint sur le plan psychologique. La chienne avait peur des humains, ce qui avait nécessité des semaines de suivi de la part de comportementalistes.

Tous ont été surpris par les incroyables progrès affichés par Autumn. La vitesse à laquelle elle s’en est remise était impressionnante.

« Avoir Nola dans notre foyer est un plaisir absolu »

Elle a ensuite été adoptée par Jolynn Wojcik et son mari Jason, qui étaient tombés sous son charme à l’instant où ils avaient vu ses photos. Leur rencontre au refuge n’a fait que confirmer ce sentiment.

Autumn s’appelle désormais Nola et adore ses nouvelles maison et famille, y compris sa congénère Corona. Celle-ci était tout aussi ravie qu’elle d’avoir une amie après le décès de l’autre chien des Wojcik.

A lire aussi : L'accueil chaleureux et solidaire des pensionnaires fait à l'unique chiot d'un refuge (vidéo)



ASPCA

« Avoir Nola dans notre foyer est un plaisir absolu, dit sa maîtresse. Elle est juste débordante d'amour et nous inonde tous de baisers ».