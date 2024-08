Un chien fraîchement arrivé au refuge perd son calme dès qu'il reçoit un oreiller rempli de plumes et en profite pour redécorer son box

D’habitude, Wile E. Coyote est un chien plutôt tranquille et discret. C’est ce dont les bénévoles du refuge où il est récemment arrivé se sont rapidement rendu compte. Ils ont toutefois découvert une tout autre facette de sa personnalité en lui donnant un oreiller rempli de plumes. Le résultat ne s’est pas fait attendre et les a laissés sans voix.

Un chien appelé Wile E. Coyote est récemment arrivé au refuge et les bénévoles sont en quête d’une famille aimante pour lui. Il est rapidement devenu leur chouchou en raison de sa gentillesse et de sa discrétion, même s’ils ont dû s’acquitter d’une corvée dont ils se seraient bien passés à cause de lui.

Wile E. Coyote avait été découvert errant dans une localité rurale de la Louisiane, aux Etats-Unis. Il avait aussitôt été emmené au refuge de la Louisiana SPCA situé à La Nouvelle-Orléans.



Louisiana SPCA

A son arrivée, le chien s’est montré extrêmement calme. Rien ne semblait perturber sa tranquillité, ni déclencher la moindre excitation chez lui.

Pour rendre son séjour un peu plus confortable, le personnel du refuge lui a offert un oreiller douillet. Ce soir-là, les bénévoles avaient quitté les lieux après avoir terminé leur journée de travail sans se douter de ce qu’ils allaient découvrir à leur retour le lendemain matin.

Wile E. Coyote s’est rendu compte que l’oreiller était rempli de plumes. Il l’a alors éventré et s’est déchaîné. Le toutou d’habitude si paisible s’en est donné à cœur joie en éparpillant les plumes partout dans son box, mais aussi en dehors de celui-ci.

« La première et unique fois qu'on l’a vu détruire quelque chose »

Le lendemain matin, les bénévoles ont été stupéfaits de constater la pagaille que Wile E. Coyote avait semée au refuge. « L'oreiller était intact à 17 heures mardi et complètement détruit à 7 heures le lendemain matin. Les plumes étaient partout et il a fallu de multiples efforts pour les nettoyer », raconte Jessyca Sulfsted, responsable marketing et communication à la Louisiana SPCA, à The Dodo.



Louisiana SPCA

Le chien ne semblait éprouver aucun remords. Il paraissait même très fier de son œuvre. « C'est la première et unique fois qu'on l’a vu détruire quelque chose dans le refuge. C'est normalement un chien plutôt cool dans sa niche, mais je suppose que les plumes l'ont conquis », poursuit Jessyca Sulfsted.



Louisiana SPCA

Elle et ses camarades ne lui en tiennent évidemment pas rigueur et s’en amusent encore aujourd’hui. Tous espèrent que Wile E. Coyote trouvera la famille de ses rêves le plus vite possible, précisant qu’il s’entend à merveille avec ses congénères et les enfants. Ses futurs maîtres devront simplement éviter de laisser des oreillers pleins de plumes à sa portée…

Louisiana SPCA