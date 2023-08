Le seul mâle d’une portée de chatons errants fait tout pour être le chouchou du chien de sa famille d’accueil

Marmee est une maman chat qui vivait près d’un immeuble abandonné. Pour lui venir en aide, ainsi qu’à ses 4 chatons, des bénévoles se sont rendus sur place. Marmee avait visiblement toujours été sauvage, et elle était très méfiante. Pour la capturer, un piège a dû être installé. Il s’agissait d’une cage dans laquelle de la nourriture avait été déposée, et qui s’est refermée lorsque la chatte est entrée. Ce type de capture ne présente aucune douleur pour l’animal.

© tnr_south_bay / Instagram

Une fois attrapée, la maman a été conduite en famille d’accueil avec tous ses bébés. C’est une femme du nom de Lisa qui a pris soin de la tribu.

Marmee était très douce et maternelle avec sa progéniture. En revanche, elle se montrait toujours méfiante et agressive avec les humains. Mais l’essentiel était qu’elle ait suffisamment à manger et à boire, et un lit confortable. Ainsi, elle pouvait se consacrer pleinement à faire grandir et à éduquer ses chatons.

© lisa.k.phillips.98 / Instagram

Un seul petit garçon dans la portée

Dans ces bonnes conditions de vie, les bébés se portaient à merveille. Parmi eux se trouvaient 3 femelles, nommées Meg, Beth, et Amy, et un seul mâle appelé Jo. Jo était plus petit que ses sœurs, mais il savait se faire remarquer. Il cherchait en permanence de l’attention et de l’amour. Contre toute attente, il s’est même dirigé vers Bella, la chienne résidente de Lisa, de race Chien de montagne des Pyrénées.

© lisa.k.phillips.98 / Instagram

Malgré sa très grande taille, Bella a pris le petit Jo sous son aile avec beaucoup de douceur. Le chaton venait se blottir entre ses pattes.

Une adoption 2 par 2

Peu de temps après le sevrage, Meg et Beth ont été adoptées par la même famille, comme le rapporte Cole & Marmalade. Les 2 chatons restants, Amy et Jo, ont également été adoptés ensemble un peu plus tard. Nous leur souhaitons à tous beaucoup de bonheur dans leurs nouvelles familles. Et espérons que Jo trouve un ami chien contre qui se blottir quand il aura besoin de tendresse supplémentaire.

A lire aussi : Malgré son allergie, une femme décide de venir en aide à une chatte affamée, et sa vie change du tout au tout (vidéo)

© lisa.k.phillips.98 / Instagram