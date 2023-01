Un chien errant trouve refuge sous une voiture, en attendant désespérément ses anges gardiens

Avalanche a vécu des semaines bien difficiles dans les rues du Missouri, aux États-Unis, et elles auraient bien pu lui coûter la vie. Grâce à Donna Lochmann, il a enfin trouvé un toit chaleureux, et peut tirer un trait sur un passé douloureux.

Donna Lochmann a l’habitude de voler au secours des chiens en détresse. La responsable du refuge Stray Rescue of St Louis s’est récemment rendue au chevet d’un Pitbull blanc qui errait dans les rues de l’état du Missouri, et qui avait désespérément besoin d’aide.

Le quadrupède grognait dès qu’elle s’approchait de lui, mais il en fallait bien plus pour effrayer la bonne samaritaine. « Il n’y a rien de méchant là-dedans. C’est juste qu’ils ont peur, et qu’ils essayent de se protéger de cette façon-là » a-t-elle raconté à The Dodo.

À l’aide de saucisses alléchantes, elle a réussi à faire sortir le chien craintif de sa cachette, et même à lui faire bouger la queue. Il la suivra finalement jusqu’à sa voiture une fois attaché en laisse, et sera confié à un vétérinaire.

Renommé Avalanche, ce chien « dangereusement maigre » et « couvert de plaies ouvertes » avait besoin de soins urgents. Il a pris un bon bain, reçu un traitement antibiotique, et a été enfin nourri à sa faim.

En route vers une nouvelle vie

Avalanche a ensuite rejoint une famille d’accueil où se trouvaient d’autres chiens, et depuis, « ce n’est plus le même » confiait Donna. Ce rescapé « s’entend avec tout le monde », et est tout simplement « heureux » de sa nouvelle vie. Il jouit des conditions idéales pour se remettre de ses mésaventures, et sera proposé à l’adoption quand il aura retrouvé toute sa santé.

Sur Facebook, les internautes se sont indignés de la triste histoire du petit Avalanche, mais ils ont aussi été très nombreux à remercier Donna pour son dévouement. Le sauvetage de ce chien leur a mis du baume au cœur, et fut perçu comme un véritable message d’espoir…