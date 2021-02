Effrayé à cause des coups de pétards, un chien reste coincé dans un mur !

© XSW224600 / Douyin

Son propriétaire ignore comment, mais un chien s’est retrouvé coincé entre un mur et une cloison dans un appartement en Chine. Le canidé avait pris peur après l’explosion de pétards. Les secours ont été appelés et un trou a dû être percé au marteau pour libérer l’animal.

Le 13 février dernier, dans le cadre des festivités liées au nouvel an lunaire, des habitants avaient fait exploser des pétards à Yancheng, dans la province de Jiangsu (Est de la Chine).

Effrayé par les déflagrations, un chien a pris la fuite et s’est retrouvé pris au piège dans l’étroit espace séparant un mur et une cloison à l’intérieur d’un appartement, comme le rapporte le Daily Mail. Des voisins s’en sont rendu compte et ont appelé les secours.

Des agents sont rapidement arrivés sur place et n’ont eu d’autre choix que de percer un trou dans la cloison. Pour cela, ils ont eu recours à un marteau.

Le chien indemne, son maître ignore comment il a pu se retrouver derrière la cloison

Une vidéo postée sur la plateforme Douyin, l’équivalent chinois de TikTok, montre les secouristes s’employant à agrandir l’ouverture, puis une personne tentant d’attirer le chien hors du mur en lui proposant une friandise. Une autre essaie, quant à elle, de l’aider à sortir.

Finalement, le quadrupède est libéré et rendu à son propriétaire, qui a confié n’avoir aucune idée de la manière avec laquelle il avait pu se retrouver à cet endroit inaccessible.

Les médias locaux assurent que le chien est sain et sauf et qu’il n’a souffert d’aucune blessure.

Les chiens ont souvent tendance à entrer dans un état de panique quand ils sont surpris par un bruit fort et soudain, comme l’orage ou les feux d’artifice. Beaucoup d’entre eux fuguent sous le coup de la peur et du stress.