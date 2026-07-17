Un chien errant terrifié mobilise les habitants pendant 2 mois qui finissent par le sauver grâce à une cage spéciale

Après des semaines d’errance et de tentatives infructueuses, un chien particulièrement craintif a finalement pu être secouru grâce à la persévérance de deux habitantes. Malgré un état préoccupant à son arrivée au refuge, il est désormais hors de danger et pourrait bientôt trouver une famille si aucun propriétaire ne se manifeste.

A Lynchburg dans l'Etat de Virginie (Etats-Unis), un chien errant avait longtemps donné du fil à retordre aux personnes au grand coeur qui tentaient de lui venir en aide. Leur patience et leur détermination ont fini par prévaloir ; l'animal a été capturé en toute sécurité et pris en charge par un association locale, rapportait WSET .

Les premiers signalements au sujet de Shy Guy - c'est ainsi qu'il a été nommé par la suite en raison de son extrême timidité - étaient parvenus en mai 2026. Ce croisé Labrador Retriever à la robe sable errait dans le quartier de Boonsboro et ne laissait personne l'approcher.



Allison Mullet / WSET

Des habitants avaient commencé à se mobiliser, notamment Ashlyn Markland et Kristen Wessells qui ont fait connaissance via Facebook. Elles ont joint leurs efforts pour suivre le chien et tenter de le capturer en toute sécurité.

Elles ont essayé de l'attirer avec de la nourriture, mais il était toujours aussi méfiant et s'éloignait à chaque approche.

Plus le temps passait, plus le duo était inquiet. D'autant plus que le mercure grimpait sensiblement. « La chaleur était une préoccupation majeure. Il y avait aussi la question de la nourriture… Quelqu'un a rapporté qu'il boitait à un moment donné. Oui, nous avions de nombreuses inquiétudes concernant les conditions dans lesquelles nous allions pouvoir le retrouver », raconte Kristen Wessells.

Quelques semaines plus tard, Ashlyn Markland a pu se procurer, auprès d'une connaissance à Richmond, une cage-piège de type « Missy Trap » ; il s'agit d'un modèle de très grande taille, destiné à la capture de chiens difficiles à approcher.

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« J'ai pleuré. C'était tout simplement bouleversant »

La cage a été installée. Le lundi 6 juillet, Shy Guy s'y est enfin laissé enfermer. « Une fois qu'on l'a récupéré, je me suis assise dans l'allée et j'ai pleuré. C'était tout simplement bouleversant, car je crois que nous craignions tous les 2 pour sa survie », confie Ashlyn Markland.



Ashlyn Markland

Les 2 femmes ont emmené le chien à la Lynchburg Humane Society pour le faire examiner par un vétérinaire. Ce dernier a constaté plus de 100 piqûres de tiques chez l'animal, mais il se porte mieux depuis sa prise en charge.

Si personne ne vient réclamer Shy Guy, il pourra être proposé à l'adoption dans quelques jours.



Allison Mullet / WSET